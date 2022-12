Ślizgawka przed ratuszem od kilku lat była jedną z największych zimowych atrakcji Nowego Targu. Choć budziła spore kontrowersje i mnóstwo zarzutów o narażanie dzieci na aktywność mimo smogu cieszyła się dużym powodzeniem. W tym roku dzieci będą mogły z niej korzystać już od 16 grudnia - podaje portal 24tp.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Musimy wynegocjować taką cenę, by dzierżawiącemu to miejsce opłaciło się prowadzić ślizgawkę. Jeśli koszt prądu byłby wysoki, musiałby on też wywindować cenę, a tego nie chcemy - tłumaczył niedawno burmistrz Grzegorz Watycha.

W końcu udało się osiągnąć porozumienie i ślizgawka pojawi się na płycie rynku. Jej oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 16 grudnia, czyli tradycyjnie ma stać się częścią uroczystej inauguracji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Przed rokiem z powodów technicznych nie można było wystarczająco zmrozić tafli.