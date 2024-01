Czeka nas kolejna mroźna noc

Noc z wtorku na środę na południu i południowym zachodzie kraju zapowiada się pogodnie, nad resztą kraju pojawi się więcej chmur i miejscami wystąpią słabe opady śniegu.



Lokalnie mogą pojawić się marznące mgły ograniczające widzialność do ok. 200-300 m - ostrzegł synoptyk IMGW.



Najchłodniejsza noc szykuje się na południu kraju. Tam od minus 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat mogą być jeszcze nieco większe spadki temperatury, do minus 20 stopni Celsjusza - zaznaczył synoptyk IMGW. Dodał, że na południu i na południowym wschodzie kraju obowiązywać będą do środowego poranka wydane w poniedziałek ostrzeżenia przed silnym mrozem.



Najcieplejsza noc z wtorku na środę zapowiada się na północy. Tam do minus 4 stopni Celsjusza, a nad samym morzem ma być jeszcze cieplej, z temperaturą minimalną ok. zera stopni.



Wiatr będzie na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków zachodnich.

Nadchodzi ocieplenie

W kolejnych dniach powinno być już nieco cieplej, choć na północnym wschodzie w nocy z piątku na sobotę spodziewany jest jeszcze dwucyfrowy spadek temperatury. Już w sobotę temperatura powinna oscylować wokół zera. Z końcem tygodnia może spaść trochę więcej śniegu, szczególnie w Karpatach.