Zwłoki starszego mężczyzny i nieprzytomną kobietę odnaleźli policjanci w jednym z mieszkań w bloku w Mszanie Dolnej. Służby wezwali sąsiedzi, których zaniepokoił odór wydobywający się z mieszkania, a także to, ze nie widzieli od kilku dni mieszkającego tam starszego małżeństwa.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Służby zostały wezwane na miejsce około 16.30. Okazało się, że drzwi do mieszkania można było otworzyć bez użycia klucza.

Wewnątrz funkcjonariusze natrafili na zwłoki 88-letniego mężczyzna w stanie rozkładu i nieprzytomna kobietę w wieku 79 lat.

Kobietę w ciężkim stanie przewieziono do szpitala w Limanowej, gdzie przebywa do tej pory i wciąż nie odzyskała przytomności.

Na miejsce został wezwany prokurator, który bada okoliczności tego, co wydarzyło się w mieszkaniu.

Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Jolanta Batko, policjanci wstępnie wykluczyli, by do śmierci mężczyzny ktoś się mógł przyczynić. Prawdopodobnie był to zgon z przyczyn naturalnych.

To jednak potwierdzi dopiero sekcja zwłok, którą zarządził prokurator. Policjanci będą też wyjaśniać czy starsze małżeństwo miało jakąś rodzinę i czy ktoś się nim opiekował.