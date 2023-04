Uczniowie, nauczyciele i rodzice I LO w Nowym Sączu (woj. małopolskie) wspólnie realizują szkolny budżet obywatelski. Fundusze na ten cel pochodzą od rady rodziców - stąd pomysł by o ich wydaniu zdecydowali wszyscy zainteresowani.

To inicjatywa godna uwagi, która włącza całą społeczność szkolną, gdyż projekt może zgłosić każdy uczeń, rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły. W drodze głosowania każdy ma wpływ, na co będą wydatkowane pieniądze rady rodziców. Warunek jest jeden - wartość projektu nie może przekroczyć 10 tys. zł - podkreśla Barbara Lorek, wicedyrektor placówki. Młodzi ludzie mogą rozwijać swoją samorządność, kompetencje obywatelskie. Mogą bardziej zaangażować się społecznie, rozwijać swoją kreatywność, pomysłowość czy sprawność organizacyjną - dodaje.

Uczniowie powinni mieć możliwość realizacji swoich planów czy ambicji. W szczególności, gdy są to naprawdę dobre pomysły. Motywuje nas to do działania i poprawiania tego miejsca. Będąc tutaj, naprawdę wiemy, co jest potrzebne - podkreślają uczniowie szkoły.

Z przedstawionych pomysłów pod głosowanie trafiło osiem. To między innymi strefa relaksu, podcastowe kroniki Długosza, szachy dla szkoły czy instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.