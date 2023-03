Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zaproponował władzom Głuchołaz przejęcie eksponatów Muzeum Orderu Uśmiechu. Oznaczałoby to faktyczne przeniesienie Muzeum Orderu Uśmiechu z dotychczasowej siedziby w małopolskiej Rabce-Zdroju do województwa opolskiego. Planom sprzeciwiają się władze Rabki.

Potwierdzam, że Gmina Głuchołazy otrzymała propozycję przejęcia eksponatów od Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Aktualnie trwają prace remontowe, celem przystosowania pomieszczeń do ich funkcji edukacyjno-wystawowej - przekazał burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.



PAP zwróciła się z zapytaniem do Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o powody takiej decyzji i argumenty przemawiające za przeniesieniem Muzeum z Rabki do Głuchołaz, ale dotąd nie otrzymała odpowiedzi. Podobne pismo do szefa kapituły wysłał także w lutym burmistrz Rabki-Zdroju, Rada Uzdrowiska oraz Kawalerowie Orderu Uśmiechu, ale także nie doczekał się wyjaśnień.



Póki co nie otrzymaliśmy żadnej formalnej odpowiedzi od szefa kapituły. O planach przeniesienia dowiedziałem się od dyrekcji szkoły im. Orderu Uśmiechu w Rabce. Rozmawiałem raz z kanclerzem odznaczenia i dowiedziałem się, że muzeum powinno znaleźć się tam, gdzie zrodziła się myśl, idea odznaczania Orderem Uśmiechu czyli wy Głuchołazach. My jednak chcemy pozostawiania tej placówki w Rabce - powiedział burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder.



Zadeklarował on, że Muzeum Orderu Uśmiechu będzie miało nową siedzibę w odbudowywanej właśnie zabytkowej, dawnej zdrojowej willi Anioł.



Rabka nosi tytuł Miasta Dzieci Świata. W uzdrowisku jest też obelisk ufundowany przez Kawalerów Orderu Uśmiechu. Mamy tu też popiersie profesora Rudnika, który został odznaczony Orderem Uśmiechu. W samej Rabce mamy aż 11 Kawalerów Orderu Uśmiechu. Funkcjonuje tu także Szkoła im. Orderu Uśmiechu - argumentował Świder.

Muzeum Orderu Uśmiechu w Rabce-Zdroju

W 1996 r. w Rabce-Zdroju odbył się I Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu i wówczas zainaugurowano tam działalność Muzeum Orderu Uśmiechu, a uroczystego otwarcia dokonała Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska oraz ówczesny Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Cezary Leżeński.

W placówce, która mieście się w parku rozrywki Rabkoland w Rabce-Zdroju znajdują się między innymi listy dzieci z prośbą o nadanie różnym osobom odznaczenia, są też podpisy Kawalerów Orderu Uśmiechu, a także fotografie upamiętniające wręczanie tych odznaczeń różnym osobom.



Sprzeciw wobec planów przeniesienia Muzeum Orderu Uśmiechu wyraziła także Młodzieżowa Rada Miejskiej w Rabce-Zdroju



Trudno wyobrazić sobie, by muzeum przestało istnieć w Rabce-Zdroju. Serce naszej kochanej miejscowości chce zostać nam zabrane. Nie chodzi tu o budynek czy witryny, chodzi przede wszystkim o symbol i tradycję, która od wielu lat jest w Rabce kultywowana. Nie wyobrażamy sobie, by miasto z takimi zasługami dla dzieci i młodzieży zostało pozbawione tak ważnego miejsca integracji i edukacji - napisała w oświadczeniu Młodzieżowa Rada Miejskiej w Rabce-Zdroju.



Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Od 1979 r. to odznaczenie ma rangę międzynarodową. Dotychczas otrzymało go ponad tysiąc osób. Kawaler z legitymacją nr 1 to prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, zwolennik upowszechnienia szkół integracyjnych. W czasie dekoracji w lutym 1969 r. był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś.



Orderem Uśmiechu zostało odznaczonych m.in. dwóch papieży - Jan Paweł II i Franciszek, Dalajlama XIV, królowa Szwecji Sylwia, św. Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jan Twardowski, Jacek Kuroń, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, prof. Zbigniew Religa, a także piłkarz Robert Lewandowski.