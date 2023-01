We wsi Suche od 1 stycznia nie ma już przysiółka Cipki. Mieszkańcy mieli dość tej nazwy.

Zmiana nazwy przysiółka we wsi Suche nastąpiła 1 stycznia 2022 roku na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia. Suche znajduje się w gminie Poronin w powiecie tatrzańskim w Małopolsce. Wieś Suche liczy ok. 1200 mieszkańców.

Mnie to tak bardzo nie przeszkadzało, bo jak od maleńkości się tu wychowałam, nikt z miejscowych z nas sobie śpasów (żartów - red.) nie urządzał. Dziadkowie tłumaczyli, że to nazwa historyczna - mówi 70-letnia gaździna Aniela cytowana przez zakopane.wyborcza.pl. Jak dodaje, "dla gości to był powód do drwin". Aż przykro się robiło. Zwłaszcza, kiedy te mapy internetowe powstały i na nich nasze Cipki rzucały się w oczy, tośmy nie mogli opędzić się od przykrych komentarzy - dodaje gaździna cytowana przez "Wyborczą".

Jakie jeszcze nazwy zlikwidowano?

Rozporządzenie z 20 grudnia 2022 roku zawiera liczący 475 pozycji wykaz zniesionych urzędowych nazw miejscowości.

Wśród oryginalnych nazw, które zniknęły z mapy Polski wraz z nadejściem 2023 roku, są również Cygański Koniec (gmina Koronowo, powiat bydgoski), Ameryka, Litwa, a także Ostatni Rząd i Środkowy Rząd (gmina Chełmno, powiat chełmiński), Długoniedziela jako część wsi Długie (gmina Kalinowo, powiat ełcki), Piachy-Dzierżawy (gmina Wartkowice, powiat poddębicki), Koło Szosy jako część wsi Wójcina (gmina Mędrzechów, powiat dąbrowski), Pastwiska jako część wsi Pająków (gmina Przyłęk, powiat zwoleński), czy też Komorniki jako część wsi Chamsk (gmina Żuromin, powiat żuromiński).

Z kolei w Żywcu (woj. śląskie) nie będzie już używanych nazw dla kilkunastu części miasta: Do Błachuciaków, Do Dudów, Do Knopów, Do Kręciaków, Do Kubiców, Do Kudziów, Do Lejawów, Do Musiaków, Do Oleksiaków, Do Podsadłów, a także Dzicy i Mydlarze.