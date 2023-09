Po niemal trzech latach znów można zwiedzać Jaskinię Mroźną w Dolinie Kościeliskiej. Nie jest ona już jedyną oświetloną sztucznie jaskinią w polskich Tatrach. „W ramach remontu zlikwidowana została zamontowana w niej instalacja elektryczna" - mówi Magdalena Zwijacz Kozica z TPN.

Jaskinię Mroźną trzeba zwiedzać z latarką / Grzegorz Momot / PAP

Z wnętrza jaskini usunięto lampy i kable elektryczne, została ona odwodniona, a na ścianach skalnych przy zejściu zamontowano dodatkowe zabezpieczenia. Remont obejmował także wejście i wyjście. Sztuczne światło powodowało, że na ścianach jaskini rozwijały się glony i mchy, których tam nie powinno być, dlatego zdecydowaliśmy o jego likwidacji - wyjaśnia Magdalena Zwijacz-Kozica.

Jaskinię trzeba zwiedzać z latarką. Na miejscu będzie możliwość bezpłatnego skorzystania z ograniczonej ilości czołówek. Zalecane jest także zabranie kasku. Temperatura wewnątrz to ok. 10 stop. C. i zwłaszcza latem potrzebna jest ciepła odzież, by nie przeżyć szoku termicznego po wejściu do jej wnętrza w upalny dzień.

Jaskinia będzie otwarta codziennie od g. 9.00 do 17.00.

Bilet wstępu (9 zł za osobę, dzieci do lat 7 bezpłatnie) można kupić w punkcie wejścia do Parku w Dolinie Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony www.tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej (w tym miejscu możliwa jest płatność wyłącznie gotówką).

Jaskinia Mroźna, odkryta w 1934 roku przez Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zahorskiego, jest udostępniona dla ruchu turystycznego od 12 lipca 1953 roku. Długość korytarzy wynosi ok. 773 m, a długość ścieżki turystycznej - ok. 511 m. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok. 1100 m n.p.m., a wyjściowy - ok. 1112 m n.p.m.