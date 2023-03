Nowoczesna kolej kanapowa oraz wyciąg orczykowy na Skrzyczne, a także rozbudowa tras biegowo-biathlonowych "Kubalonka" - to inwestycje, których wykonanie zapowiedział dziś minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Budowa o wartości 230 mln złotych ma rozpocząć się w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku.

Dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy oraz dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu Witolda Romana i dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - Tomasza Laszczaka.

Poinformowali oni, że na Skrzycznem powstanie nowa kolej kanapowa z siedziskami sześcioosobowymi, z pałąkiem zabezpieczającym oraz z podnóżkiem indywidualnym. Wyciąg będzie miał długość 1150 metrów i ma poruszać się z maksymalną prędkością pięciu metrów na sekundę i będzie mógł przewieźć tysiąc osiemset osób w ciągu godziny.

Wyciąg będzie wyposażony w system garażowania na dolnej i górnej stacji. Z kolei nowy wyciąg orczykowy, wyposażony w dwuosobowe zaczepy będzie miał długość 450 metrów i zdolność do przewiezienia na górą 790 osób w ciągu godziny. Przetarg na inwestycje na Skrzycznem zostanie rozstrzygnięty za dwa tygodnie. Trasa narciarska na Skrzycznem będzie miała długość 1150 metrów i różnicę poziomów wynoszącą 300 metrów. Trasa ma homologację FIS w slalomie gigancie i slalomie.

"Zupełnie nowe oblicze COS-u w Szczyrku"

Jak podkreślał minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, "to, co dzisiaj zapowiedzieliśmy, to zupełnie nowe oblicze COS-u w Szczyrku, inwestycja w nowe wyciągi, w nową trasę, która miałaby służyć tylko i wyłącznie polskim sportowcom, polskim klubom sportowym, wyłączona z turystyki, trasa trudniejsza, wymagająca, oblodzona, dostosowana do najwyższych FIS-owskich warunków".

Ta inwestycja w nową filię COS-u przy wykorzystaniu pięknie położonych, już doinwestowanych tras biegowych, budowa stadionu biatlonowego i strefy start-meta wyścigów narciarskich z pełnym zapleczem parkingowym z nowymi miejscami noclegowymi. Myślę, że jest to zupełnie nowa jakość w tej części polski, jakość, która będzie doceniana nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i na świecie, co pozwoli rozgrywać tutaj imprezy najwyższej rangi, również igrzysk olimpijskich, do których standardów będziemy ten obiekt dostosowywać - mówił podczas konferencji prasowej minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

"Milowy krok naprzód"

Jak z kolei dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, "ta inwestycja to milowy krok naprzód, jeśli chodzi o polskie narciarstwo".

Możemy to podzielić na trzy etapy. Pierwszy to obszar lokalny. Od wielu lat posłowie i samorządowcy różnych opcji politycznych oraz wszyscy, którzy życzą dobrze temu regionowi, zabiegali o to, żeby ta inwestycja mogła w ogóle się rozpocząć, żeby ktoś pomyślał o Kubalonce. Na pewno wójtowie, burmistrzowie, którzy biorą w tym udział, są zadowoleni, ponieważ na tym terenie w końcu powstanie coś z pompą. Będzie to jeden z najlepszych obiektów nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie - mówił minister.

Zdaniem Grzegorza Pudy, drugi etap to "obszar regionalny". Wiemy doskonale, że wszyscy, którzy funkcjonują w naszym regionie, korzystają z ośrodków, które są tutaj zlokalizowane. I to będzie siła napędowa naszego regionu, to będzie również zachęta dla tych, którzy nie wykorzystali do tej pory potencjału Beskidów i Podbeskidzia, by korzystać zimą z rekreacji i możliwości szkolenia, bo przecież ten ośrodek ma być przede wszystkim ośrodkiem szkoleniowym - podkreślał szef resortu.

Jak zaznaczył Puda, "trzeci to obszar ogólnopolski i europejski". Wiemy, że w Europie są ośrodki tego typu, ale ten plan na rozbudowę pokazuje, że ma to być jeden z najlepszych na świecie. Trzymam kciuki za to, żeby tak się stało, żeby udało się doprowadzić ten projekt do finiszu. Wtedy wszyscy razem będziemy mogli ogłosić wielki sukces naszego regionu - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W trakcie piątkowej konferencji prasowej przedstawiono również koncepcję rozbudowy tras biegowo-biathlonowych Kubalonka, gdzie ma powstać infrastruktura pozwalająca na organizację nie tylko profesjonalnych treningów, ale również zawodów najwyższej klasy. Powstać ma m.in. tunel z halą i systemem mrożenia, a także hala garażowa z zapleczem technicznym oraz częścią biurowo-administracyjną i trybuną na dachu. Inwestycja ma kosztować ponad 230 milionów złotych.