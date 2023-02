Przebudowę infrastruktury na Jaworzynie, w rejonie stacji pośredniej kolei linowej na Skrzyczne zapowiedział Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku. Jego dyrektor Tomasz Laszczak podał, że kosztem 15 mln zł z ministerstwa sportu powstać mają m.in. wyciąg i naśnieżana trasa.

Skrzyczne / Shutterstock

Laszczak zapowiedział, że narciarze skorzystają z nowości w przyszłym sezonie.

W okolicy stacji pośredniej Jaworzyna powstanie dwuosobowy wyciąg orczykowy o przepustowości 900 osób na godzinę. Przygotowana zostanie również nowa trasa o długości 400 m i szerokości do 60 m. Wyposażona będzie w automatyczny i wydajny system naśnieżania, co umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie sezonu.



Dyrektor COS zapowiedział, że w Szczyrku ruszą wkrótce prace przy poszerzeniu górnej części trasy Ondraszek. Chodzi o to, by na całej długości uzyskała nowy profil i odpowiednią szerokość, która zagwarantuje komfort jazdy narciarzom. Zamontowany zostanie też systemu naśnieżania.



W ośrodku poszerzona zostanie również trasa łącząca Halę Jaworzyna z Dolinami.



Ośrodek na inwestycje otrzymał 15 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.



Tomasz Laszczak dodał, że na Jaworzynie, gdy tylko aura na to pozwoli, rozpocznie się budowa placu zabaw dla dzieci. Kształtem nawiąże do ratraka. Posiadał będzie m.in. ściankę wspinaczkową i zjeżdżalnię. (...) Stworzenie placu zabaw to tylko jeden z etapów poprawy atrakcyjności. Chcemy, aby Jaworzyna i Skrzyczne kojarzyły się nie tylko jako świetny kierunek dla zwolenników zimowych aktywności, ale i miejsce przyjazne dla spędzania wolnego czasu - zaznaczył.



Jak zapewnił, plac zabaw nie będzie stanowił żadnego utrudnienia logistycznego dla narciarzy, nawet w okresie największego obłożenia ośrodka. COS finansuje jego budowę z funduszy własnych.



Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich posiada m.in. kolej linową na Skrzyczne i trasy narciarskie na tej górze.