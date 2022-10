Styl zakopiański w architekturze, stworzony przez Stanisława Witkiewicza, miał być stylem narodowym, kiedy nazwa Polska wymazana była z mapy Europy. Teraz wraca się do niego właściwie tylko pod Tatrami i w kontekście starych, zabytkowych willi sprzed ponad stu lat. A może nie? Temu poświęcona będzie sobotnia konferencja w Muzeum Tatrzańskim, która ma za zadanie pokazać kolejne inkarnacje tego stylu.

Willa "Oksza" / Shutterstock

Konferencja Inkarnacje Stylu Zakopiańskiego poświęcona będzie tradycji stylu zakopiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego kolejnych inkarnacji w XX i XXI wieku. Jest częścią projektu Muzeum Tatrzańskiego „W stronę Nowego Zakopanego”, który cieszył się dużym zainteresowaniem osób zainteresowanych rozwojem Zakopanego. Okazuje się, że chcą one dyskutować i działać na rzecz poprawy jakości przestrzeni stolicy Tatr.

Konferencja poświęcona będzie obliczom stylu zakopiańskiego na przestrzeni lat. Pierwszy styl narodowy, który pod koniec XIX i na początku XX wieku rozpowszechnił się nie tylko na Podhalu, oddziaływał również na wiele miejsc w dawnej Rzeczypospolitej. Wywarł duży wpływ na rzesze artystów współczesnych Witkiewiczowi seniorowi, ale również tych spoglądających na to zjawisko z perspektywy kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.

Styl zakopiański inspiruje oraz rezonuje we współczesności, nie tylko w architekturze, czy też rzemiośle artystycznym, ale również w szeroko pojętej przestrzeni miasta. Z perspektywy ponad stuletniego odziaływania idei Stanisława Witkiewicza warto przyjrzeć się współczesnym realizacjom architektonicznym w tym mieście. Poznając różne oblicza stylu zakopiańskiego w miejskiej tkance można lepiej zrozumieć i zdiagnozować zjawiska i problemy tej podtatrzańskiej miejscowości.

Na sesji zostaną również poruszone zagadnienia konserwatorskie, takie jak ochrona i restaurowanie, czy też adaptacja architektury drewnianej na cele współczesne. Po wygłoszeniu referatów zaproszonych specjalistów odbędzie się dyskusja, w której prelegenci z publicznością będą rozmawiać o kolejnych inkarnacjach stylu zakopiańskiego oraz o współczesnej stolicy Tatr.

Na tej naszej popularnonaukowej konferencji która się odbędzie w tę sobotę, będziemy się zastanawiać nad ideą Stanisława Witkiewicza, nad jego ideą stylu narodowego i jak wpłynęła na Zakopane, ale nie tylko na Zakopane.

I czy właśnie jakieś inkarnację czy jakieś pozostałości, czy jakieś interpretacje tego stylu zakopiańskiego możemy zobaczyć współcześnie, ale także będziemy się zastanawiać i dyskutować nad tym jak chronić to dziedzictwo Stanisława Witkiewicza czyli właśnie styl zakopiański w architekturze drewnianej. Bo większość to jest architektura drewniana, ale także to jest architektura murowana.

Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, którego współautorem, projektantem był właśnie Stanisław Witkiewicz. To jest pierwszy budynek murowany w stylu zakopiańskim. To nie są tylko piękne drewniane wille jak np. dwie nasze filie: wille "Oksza" i "Koliba", ale właśnie ten murowany. Mówi się też o murowanym stylu zakopiańskim. I później te właśnie echa idei Witkiewicza w architekturze Zakopanego są bardzo widoczne. One w różnym kierunku ewoluowały, w takie inkarnacje, różne spojrzenia, różne odsłony tego stylu zakopiańskiego aż po czasy współczesne. - mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego, która zachęca do uczestniczenia w sesji i dyskusji po niej.