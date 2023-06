Austriaczka Jackqueline Seifriedsberger wygrała indywidualny konkurs skoków na Średniej Krokwi w Zakopanem podczas Igrzysk Europejskich. Na podium stanęły też Słowenka Nika Prevc i Marita Kramer z Austrii. Najlepsza z Polek Anna Twardosz zajęła 25. miejsce.

Jackqueline Seifriedsberger / Grzegorz Momot / PAP

W zawodach wystąpiło 36 zawodniczek. 30 z nich, w tym trzy Polki, zakwalifikowały się do drugiej serii.

Seifriedsberger była liderką po pierwszej serii, w której skoczyła 99 m. Później uzyskała 98,5 m, co dało jej łączną notę 262,6 pkt. Prevc uzyskała 97,5 m i 100,5, tracąc 0,3 pkt do triumfatorki. Drugim skokiem ustanowiła kobiecy rekord obiektu. Trzecia Kramer skoczyła 100 i i 93,5 metrów, co dało jej 242,6 pkt. Tuż za podium po skokach na 93 i 98 m uplasowała się Słowenka Nika Kriznar - 238,6 pkt.



Najlepiej z Polek zaprezentowała się Twardosz. Skoczyła 76 i 84 m, uzyskując notę 160,1 pkt, która dała jej 25. miejsce. Pola Bełtowska (75 i 71 m - 154,7 pkt) była 26., natomiast 29. Nicole Konderla dwukrotnie skoczyła 72 m i wywalczyła 139,1 pkt.



W pierwszej serii Paulina Cieślar skoczyła 72,5 m, a Wiktoria Przybyła 69 m. Zajęły, odpowiednio, 31. i 33. miejsce.



W środę o godzinie 17.30 na Średniej Krokwi rozpocznie się konkurs mężczyzn, a w czwartek odbędzie się rywalizacja mikstów.



Wyniki indywidualnego konkursu kobiet na Średniej Krokwi:



1. Jackqueline Seifriedsberger (Austria) 262,6 pkt (99,0/98,5 m)

2. Nika Prevc (Słowenia) 262,3 (97,5/100,5)

3. Marita Kramer (Austria) 242,6 (100,0/93,5) ...

25. Anna Twardosz (Polska) 160,1 (76,0/84,0)

26. Pola Bełtowska (Polska) 154,7 (75,0/71,0)

29. Nicole Konderla (Polska) 139,1 (72,0/72,0)

31. Paulina Cieślar (Polska) 66,6 (72,5)

33. Wiktoria Przybyła (Polska) 56,4 (69,0)