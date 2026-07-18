Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Strażacy podejrzewają podpalenie

RMF24

W Zakopanem doszło do groźnego pożaru w nieużytkowanym od lat hotelu Panorama. To już drugi taki incydent w ciągu tygodnia. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, dlatego strażacy przypuszczają, że to działanie celowe.

Do płonącego hotelu Panorama skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej ogień został szybko opanowany.

Podejrzenie podpalenia

Jak informują strażacy, ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co wskazuje na możliwość celowego działania.

Na szczęście w środku nie znaleziono żadnych osób. Budynek od lat stoi nieużywany.

Drugi pożar w ciągu tygodnia

To już kolejny pożar w tym samym miejscu. Poprzedni wybuchł niespełna tydzień temu, 12 lipca. Wtedy również ogień pojawił się w kilku różnych pomieszczeniach hotelu.

Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto stoi za serią podpaleń i jakie były motywy sprawcy lub sprawców.