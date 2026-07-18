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Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Strażacy podejrzewają podpalenie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (15:56)

W Zakopanem doszło do groźnego pożaru w nieużytkowanym od lat hotelu Panorama. To już drugi taki incydent w ciągu tygodnia. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, dlatego strażacy przypuszczają, że to działanie celowe.

Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Strażacy podejrzewają podpalenie
Akcja gaśnicza w hotelu Panorama sprzed tygodnia. fot. OSP Kościelisko /Straż pożarna
  • W Zakopanem doszło do drugiego w ciągu tygodnia pożaru w nieużytkowanym hotelu Panorama.
  • Ogień pojawił się jednocześnie w kilku miejscach, co sugeruje celowe podpalenie.
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Do płonącego hotelu Panorama skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej ogień został szybko opanowany.

Podejrzenie podpalenia

Jak informują strażacy, ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co wskazuje na możliwość celowego działania. 

Na szczęście w środku nie znaleziono żadnych osób. Budynek od lat stoi nieużywany.

Drugi pożar w ciągu tygodnia

To już kolejny pożar w tym samym miejscu. Poprzedni wybuchł niespełna tydzień temu, 12 lipca. Wtedy również ogień pojawił się w kilku różnych pomieszczeniach hotelu. 

Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto stoi za serią podpaleń i jakie były motywy sprawcy lub sprawców.

Źródło: RMF FM
Tagi: straż pożarna pożary

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