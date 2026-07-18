Duży pożar w opuszczonym hotelu w Zakopanem. Strażacy podejrzewają podpalenie

Do płonącego hotelu Panorama skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej ogień został szybko opanowany.
Podejrzenie podpalenia
Jak informują strażacy, ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co wskazuje na możliwość celowego działania.
Na szczęście w środku nie znaleziono żadnych osób. Budynek od lat stoi nieużywany.
Drugi pożar w ciągu tygodnia
To już kolejny pożar w tym samym miejscu. Poprzedni wybuchł niespełna tydzień temu, 12 lipca. Wtedy również ogień pojawił się w kilku różnych pomieszczeniach hotelu.
Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto stoi za serią podpaleń i jakie były motywy sprawcy lub sprawców.