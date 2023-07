Miłośnicy rowerów i pieszych wycieczek znów mogą jeździć i wędrować wzdłuż przełomu Dunajca w Pieninach. Wczoraj, po remoncie, Słowacy otworzyli bardzo popularną wśród polskich turystów, tak zwaną Drogę Pienińską, którą można dostać się ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Droga już nie jest kamienista i błotnista, bo ma betonową nawierzchnię i umocnienia od strony rzeki.

/ Maciej Pałahicki

Remont prawie 8 kilometrów drogi trwał kilka miesięcy i miał zakończyć się w czerwcu. Prace rozpoczęły się jeszcze w kwietniu i - jak podają Słowacy - pochłonęły blisko 2 miliony euro. Środki pochodziły z funduszy europejskich.

Mimo, że trasę otwarto już wczoraj, to prace wykończeniowe na niej potrwają jeszcze do końca sierpnia.

/ Maciej Pałahicki

Nowa odsłona trasy

Co się zmieniło? Przede wszystkim nawierzchnia. Nie ma już wystających kamieni i błota. Cała nawierzchnia została wyrównana i pokryta tak zwanym ekologicznym betonem. Od strony rzeki powstał bardzo solidny mur oporowy. Wymieniono także dwa mostki. Droga jest bardzo malownicza i prowadzi wzdłuż przełomu Dunajca. Można więc obserwować nie tylko piękne, pienińskie widoki, ale także płynące rzeką tratwy czy pontony i kajaki.

Trudno się dziwić, że jest niezwykle popularna wśród polskich turystów, którzy mogą tamtędy przejść czy przejechać ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji, gdzie znajduje się malownicze muzeum. W sezonie letnim, w weekend trasą przejeżdża kilka tysięcy osób. Nowa droga bardzo to ułatwi, choć niektórzy uważają, że może to generować więcej wypadków.

/ Maciej Pałahicki / RMF FM - reporter

Opinie rowerzystów

Jak mówi polski rowerzysta, który przejechał nową trasę, "naprawdę jest bardzo fajna, nie jest stromo, więc każdy sobie poradzi - czy starszy czy dziecko". Jeżeli nawet ktoś nie chce spływać Dunajcem, to może sobie całą tę trasę rowerem i jest super! - dodaje.

Polecamy jednak zabrać ze sobą kaski, bo jednak jest czasami niebezpiecznie, jest dużo ludzi, mijają się, a trasa nie jest zbyt szeroka i jeszcze można wpaść do Dunajca, dlatego trzeba bardzo uważać - podkreśla jego partnerka.

Wiele osób zwraca na to uwagę, że brakuje barierek oddzielających trasę od rzeki, co może prowadzić do poważnych wypadków. Być może jednak takie barierki powstaną, bo w niektórych miejscach słowaccy pracownicy zaczęli je już montować.

Jak informuje słowacki Pieniński Park Narodowy, trasa przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów i nie można po niej poruszać się na hulajnogach.