Z powodu prac budowlanych Droga Pienińska na odcinku od Potoku Leśnickiego do mostu w Czerwonym Klasztorze będzie zamknięta od 22 do 31 sierpnia 2023 - informuje administracja Pienińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Spiskiej Starej Wsi.

Červený Kláštor - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Powodem ograniczeń jest również arogancja i często obraźliwe zachowanie wielu turystów w stosunku do pracowników budowlanych. Ignorowanie obowiązujących ograniczeń i brak godnego zachowania przez część turystów prowadzi do zagrożenia ich własnego bezpieczeństwa, ale także do zagrożenia bezpieczeństwa innych zwiedzających oraz do ogólnego opóźnienia prac remontowych" - informuje PPN.

Zalecana dla turystów trasa alternatywna to ścieżka: Czerwony Klasztor - Cerla - Targów - Leśnica lub droga państwowa Czerwony Klasztor - Haligovce - Veľký Lipník - Lesnica.