Od soboty na okres świąt oraz ferii zimowych został częściowo przywrócony dojazd do Kuźnic dla komunikacji zbiorowej oraz taksówek – na tymczasowy plac przy pomniku „Prometeusz Rozstrzelany”. W związku z przebudową placu w Kuźnicach, dojazd pod stację kolejki linowej na Kasprowy Wierch nie jest możliwy – informuje Urząd Miasta Zakopane.

/ Grzegorz Momot / PAP

W związku z budową, dotychczas dojazd był możliwy do skrzyżowania al. Przewodników Tatrzańskich z ul. Karłowicza. Aby dotrzeć do stacji kolejki na Kasprowy Wierch trzeba było pieszo pokonać ok. 1 km. Teraz ten dystans skróci się o połowę.

„Wprowadzona zostanie obowiązująca i sprawdzona we wcześniejszym okresie turystycznym organizacja ruchu, która umożliwi dojazd dla komunikacji regularnej oraz taxi w rejonie tymczasowego placu postojowego przy pomniku +Prometeusza Rozstrzelanego+. Dojście z tymczasowego placu postojowego do dolnej stacji kolei linowej na Kasprowy Wierch oraz szlaków turystycznych prowadzących w kierunku Kalatówek, Nosala oraz Hali Gąsienicowej możliwe jest tylko pieszo ścieżkami zlokalizowanymi na obszarze siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakazy nie dotyczą osób niepełnosprawnych, mieszkańców, dostawców w godzinach 6–8 i 22–6” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Zakopane.

Jak informują władze Zakopanego, al. Przewodników Tatrzańskich w dalszym ciągu stanowi dojazd do placu budowy w Kuźnicach, dlatego piesi powinni zachować szczególną ostrożność w rejonie wykonywanych robót.

Zgodnie z harmonogramem inwestycja w Kuźnicach miała zostać zakończona do końca bieżącego roku, ale z powodu zimowych warunków ten termin się przedłuży do wiosny przyszłego roku.

Nowy plac będzie dwupoziomowy – pod ziemią znajdzie się przystanek dla komunikacji zbiorowej i taksówek, a w górnej części znajdzie się przestrzeń dla turystów, mała architektura czy postój dla powozów konnych.