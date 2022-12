​Jest nadzieja, że w grudniu krakowskiemu oddziałowi GDDKiA uda się wybrać firmę, która zajmie się przygotowaniem dokumentacji projektowej dla odcinka zakopianki Szaflary - Zakopane.

Zakopianka / Grzegorz Momot / PAP

Budowa zakopianki z Chabówki do Nowego Targu ma zakończyć się w 2024 roku, ale GDDKiA już teraz rozpoczęła przygotowania do przebudowy ostatniego odcinka drogi pod Tatry, z Szaflar do Zakopanego. Jak podaje portal podhale24.pl, dyrekcja zarządu dróg krajowych rozstrzyga właśnie przetarg na wybór firmy, która przygotuje dokumentację projektową dla tego przedsięwzięcia.

Jak będzie wyglądać przebudowa drogi?

"W celu uzyskania niezbędnych danych wykonawca opracuje analizy i prognozy ruchu oraz warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Przeprowadzi także badania geologiczne, hydrologiczne oraz inwentaryzację przyrodniczą. Wykonana zostanie również analiza wielokryterialna, która umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych. Całość procesu zakończy się opracowaniem wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskaniem DŚU" - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

W przetargu na wykonanie dokumentacji wzięły udział dwie firmy. Jedna z ofert mieści się w budżecie, jakim dysponuje na ten cel Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Obecnie trwa analiza ofert.



Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary - Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku.

Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowane jest 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów/dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc.