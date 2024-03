Do 15 maja, od zmierzchu do g. 8.00 rano, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz poruszania się na odcinku Polana Chochołowska - Grześ - Długi Upłaz - Rakoń. Chodzi o ochronę populacji cietrzewia.

Cietrzew / Shutterstock

Wiosna to okres godowy, dlatego co roku w Tatrach zamykane są fragmenty szlaków turystycznych, by nie niepokoić tych ptaków.

Cietrzewie są ptakami osiadłymi, co znaczy, że nie migrują na zimę. Potrzebują do życia mozaiki terenów otwartych, półotwartych i zarośniętych. Takie miejsca znajdują się np. w zabagnionych dolinach rzecznych, na wrzosowiskach oraz w górach.

Cietrzewie większą część życia spędzają na ziemi, tam bowiem najczęściej tokują, gniazdują, wychowują młode. Okresowo, szczególnie zimą, często przesiadują na drzewach. Do lotu cietrzew zrywa się niechętnie. Głos samca, zwany bełkotaniem, słyszalny jest już z odległości nawet czterech kilometrów.

Gatunek jest silnie zagrożony wyginięciem. Przyczyną jest ocieplenie klimatu, wynikający głównie z działalności człowieka napływ gatunków obcych oraz zmiany krajobrazu związane z rozwojem terenów rolniczych.

Ważną ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym cietrzewia, są Tatry. Największą ostoją cietrzewi w Polsce są Góry Izerskie oraz Karkonosze w Sudetach.

Jeszcze 20 lat temu na cietrzewie można było w Polsce polować, co bardzo przerzedziło populację. Ludzie zabijali te ptaki głównie dla rozrywki, dla zdobycia trofeum - tak traktowano przede wszystkim piękne samce.