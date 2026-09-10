RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Blokada drogi do przejścia granicznego w Chyżnem. Przewróciła się ciężarówka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (08:21)

Zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem (woj. małopolskie). Rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu e-TOLL. Auto przewróciło się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna.

Blokada drogi do przejścia granicznego w Chyżnem. Przewróciła się ciężarówka
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do przejścia granicznego w Chyżnem, zdj. Policja Nowy Targ /Policja

Do zdarzenia doszło około godz. 5.50 na odcinku DK7 Chyżne – granica państwa. Droga jest zablokowana.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.

GDDKiA szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do ok. godz. 11.00.

Apel policji do kierowców

Policja prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką nr 962 w miejscowości Lipnica Wielka - Winiarczykówka.

Przejście graniczne Chyżne–Trstena jest jednym z głównych połączeń drogowych między Polską a Słowacją.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Chyżne
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: