Blokada drogi do przejścia granicznego w Chyżnem. Przewróciła się ciężarówka

RMF24

Zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem (woj. małopolskie). Rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu e-TOLL. Auto przewróciło się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna.

Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do przejścia granicznego w Chyżnem, zdj. Policja Nowy Targ

Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do przejścia granicznego w Chyżnem, zdj. Policja Nowy Targ / Policja

Do zdarzenia doszło około godz. 5.50 na odcinku DK7 Chyżne – granica państwa. Droga jest zablokowana.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.

GDDKiA szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do ok. godz. 11.00.

Karambol na obwodnicy Krakowa. Zderzyło się pięć samochodów Nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do groźnego wypadku. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, a korek ma już ok. 10 kilometrów.

Apel policji do kierowców

Policja prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką nr 962 w miejscowości Lipnica Wielka - Winiarczykówka.

Przejście graniczne Chyżne–Trstena jest jednym z głównych połączeń drogowych między Polską a Słowacją.