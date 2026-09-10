Blokada drogi do przejścia granicznego w Chyżnem. Przewróciła się ciężarówka

Zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem (woj. małopolskie). Rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu e-TOLL. Auto przewróciło się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna.
Do zdarzenia doszło około godz. 5.50 na odcinku DK7 Chyżne – granica państwa. Droga jest zablokowana.
Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
GDDKiA szacuje, że utrudnienia potrwają co najmniej do ok. godz. 11.00.
Apel policji do kierowców
Policja prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką nr 962 w miejscowości Lipnica Wielka - Winiarczykówka.
Przejście graniczne Chyżne–Trstena jest jednym z głównych połączeń drogowych między Polską a Słowacją.