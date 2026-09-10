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Karambol na obwodnicy Krakowa. Zderzyło się pięć samochodów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (06:20) Aktualizacja: Dzisiaj, 10 września (08:10)

Nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do groźnego wypadku. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Przez kilka godzin zablokowany był pas w kierunku Katowic oraz Rzeszowa, przez co powstał duży, kilkukilometrowy korek. GDDKiA poinformowała już o końcu utrudnień.

Karambol na obwodnicy Krakowa. Zderzyło się pięć samochodów
Zdjęcie poglądowe. /Shutterstock

Do wypadku doszło dziś rano na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku między węzłami Skawina i Tyniec w stronę Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych. 

Ogromne utrudnienia dla kierowców

W wyniku karambolu zablokowany przez kilka godzin był jeden pas ruchu w kierunku Katowic

W wyniku wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa, co zablokowało jeden pas ruchu w kierunku stolicy Podkarpacia. 

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.


Źródło: RMF24
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