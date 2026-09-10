Karambol na obwodnicy Krakowa. Zderzyło się pięć samochodów

RMF24

Nad ranem na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło do groźnego wypadku. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się pięć samochodów osobowych. Przez kilka godzin zablokowany był pas w kierunku Katowic oraz Rzeszowa, przez co powstał duży, kilkukilometrowy korek. GDDKiA poinformowała już o końcu utrudnień.

Do wypadku doszło dziś rano na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku między węzłami Skawina i Tyniec w stronę Katowic zderzyło się pięć samochodów osobowych.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

W wyniku karambolu zablokowany przez kilka godzin był jeden pas ruchu w kierunku Katowic.

W wyniku wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa, co zablokowało jeden pas ruchu w kierunku stolicy Podkarpacia.

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.