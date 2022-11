Dzień Niepodległości pod Tatrami można będzie obchodzić śpiewająco, biegająco lub patriotycznie, a może przede wszystkim patriotycznie. Tym razem główne obchody 11 listopada odbędą się w Kościelisku a nie w Zakopanem.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

W powiecie tatrzańskim główne obchody Święta Niepodległości odbędą się w Kościelisku. 11 listopada o g. 15.00 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem Krzyż Polski. Będzie apel poległych i krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dzianiszu. Następnie uczestnicy przemaszerują do Kościoła Parafialnego w Kościelisku, gdzie odprawiona zostanie msza św. intencji Ojczyzny. Po mszy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z młodą artystką - Martyną Kasprzycką.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych zaprasza także Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. "Podhalańska idzie wiara..." to tytuł posiadów góralskich z pieśnią patriotyczna i żołnierską, które rozpoczną się 11 listopada o g. 18.00. Do śpiewania wraz z góralską kapelą mogą przyłączyć się wszyscy. W trakcie spotkania wiersze Cypriana Kamila Norwida recytować będzie krakowski aktor Wojciech Trela.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

W Zakopanem główne obchody Święta Niepodległości zaczną się 11 listopada o g. 10.00 mszą św.. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Po mszy zostanie złożona urna z ziemią z Cmentarza Orląt Lwowskich na Ukrainie, pod Krzyżem - Miejscem Pamięci Narodowej przy sanktuarium. W samo południe rozpoczną się uroczystości przy Kwaterze Legionowej "Niepodległa do hymnu" na nowym cmentarzu przy ul. Nowotarska.

Tym uroczystościom towarzyszą imprezy sportowe i kulturalne:

10 listopada odbędzie się konkurs historyczny Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi do Niepodległości, po nim XXIX Sztafetowy Bieg Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a popołudniu o g. 17.00 Lesław Dall w Zakopiańskim Centrum Kultury, Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór przy ul. Kasprusie przybliży temat pomnika ofiar II Wojny Światowej w Zakopanem.

11 listopada o g. 11.30 rozpocznie się IX Zakopiański Bieg Niepodległości , a o g. 16.00 w kinie Sokół przy ul. Orkana "Dla Niepodległej" - pieśni patriotycznych wykona Zespołu " Holeviaters".