To będą białe i mroźne Święta Wielkanocne w górach. Warunki na szlakach trudne i niebezpieczne - ostrzegają ratownicy TOPR.

Turyści na Kasprowym Wierchu / Grzegorz Momot / PAP

Kto Święta Wielkanocne planuje spędzić w Tatrach, niech lepiej uważa. Warunki na szlakach mogą być bardzo trudne i niebezpieczne. W góry wraca zima i to z przytupem.

Spodziewany jest duży mróz i obfite opady śniegu połączone z silnym wiatrem - ostrzega ratownik dyżurny TOPR Andrzej Maciata.

Prognozy mówią nam o tym, że już w niedzielę będzie minus 11 stopni na Kasprowym Wierchu. To spowoduje, że to wszystko nam zamarznie, będziemy mieć do czynienia z bardzo twardym śniegiem. Dodatkowo, prognozowany jest opad śniegu - różnie tu prognozy mówią, ale mowa jest np. o opadzie rzędu 60 cm - to zdecydowanie pogorszy warunki lawinowe - mówi Andrzej Maciata.

Z kolei według synoptyków IMGW w Wielkanoc możemy zapomnieć o wiosennej aurze. Dni świąteczne z niską temperaturą i silniejszym wiatrem, na południu kraju możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach zimowo - informują meteorolodzy.

Przez najbliższe kilka dni znajdziemy się pod wpływem niżu znad Europy Wschodniej i chłodnych, arktycznych mas powietrza. Ocieplenie spodziewane jest dopiero po świętach, w drugiej połowie przyszłego tygodnia.