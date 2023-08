Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę dwóch rond w Zakopanem na drodze krajowej nr 47, czyli na zakopiance. Obiekty te mają poprawić płynność ruchu na wjeździe do stolicy Tatr.

/ GDDKiA / Materiały prasowe

Jak poinformowała w piątek Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA, obydwa ronda powstaną na skrzyżowaniach DK47 z lokalnymi ulicami w Zakopanem - ul. Wojdyły i ul. Ustup.

Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu zostanie zbudowane na skrzyżowaniu ul. Wojdyły z ul. Kasprowicza (DK47). Będzie ono turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę.

Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

/ GDDKiA / Materiały prasowe



Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

W ramach inwestycji powstaną trzy przejścia dla pieszych – dwa na ul. Kasprowicza, po jednym przed każdym z rond. Trzecie będzie zlokalizowane w miejscu obecnego na ul. Ustup.

Po północnej stronie DK47 powstanie chodnik. Wykonawca przebuduje infrastrukturę techniczną i zatoki autobusowe, zbuduje też nowe oświetlenie i odwodnienie.

Od podpisania umowy na realizację inwestycji wykonawca będzie miał maksymalnie 12 miesięcy, nie licząc przerw zimowych. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.