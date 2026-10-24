Bardzo trudne i niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN ostrzega turystów

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W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne i niebezpieczne warunki – alarmuje Tatrzański Park Narodowy. Na szlakach zalega świeży śnieg, a pod nim ukrywa się lód. Wędrówki wymagają doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu zimowego.

Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat, w którym ostrzega przed wyprawami w wyższe partie Tatr. Na szlakach pojawił się świeży śnieg, który przykrywa miejscami niebezpieczny lód.

„To nie są warunki na zwykłą jesienną wycieczkę” – podkreśla TPN. Nawet jedno poślizgnięcie na oblodzonym szlaku może zakończyć się długim, niekontrolowanym upadkiem.

Wymagany sprzęt i doświadczenie

Wyjście w wyższe partie gór wymaga nie tylko doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, ale także odpowiedniego wyposażenia. Konieczne są raki, czekan i kask. Park zaznacza jednak, że samo posiadanie sprzętu nie gwarantuje bezpieczeństwa – kluczowa jest umiejętność jego używania.

Uwaga także na niższych szlakach

Na niżej położonych szlakach panują warunki typowo jesienne, ale i tam nie brakuje zagrożeń. Miejscowe oblodzenia oraz błoto mogą być przyczyną niebezpiecznych poślizgnięć.

TPN apeluje, by nie oceniać warunków w górach na podstawie pogody w Zakopanem. Słoneczna aura i jesienne kolory w dolinach nie oznaczają, że wysoko w Tatrach jest bezpiecznie.

Kolejka na Kasprowy Wierch nieczynna

Dodatkowym utrudnieniem dla turystów jest zamknięcie kolei linowej na Kasprowy Wierch. Przewoźnik prowadzi coroczny jesienny przegląd techniczny, który potrwa do 6 listopada.

Apel do turystów

Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozwagę i odpowiedzialność podczas planowania wycieczek w góry. W obecnych warunkach lepiej zrezygnować z ambitnych wypraw i poczekać na poprawę pogody.