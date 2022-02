Przed północą w Tatrach zakończyła się akcja ratowników TOPR, którzy sprowadzili z przełęczy Zawrat 4 turystów. Wiatr w Tatrach osiąga już ponad 120 km na godzinę. Zapowiadane są jeszcze mocniejsze podmuchy z opadami śniegu. TOPR wystosował do turystów specjalny apel, o to by w najbliższych dniach nie wybierali się w góry.

