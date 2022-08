W sobotnią noc, nietrzeźwa nowotarżanka, wracając do domu z imprezy, uszkodziła kilka samochodów. Następnie zaparkowała przed blokiem i poszła do mieszkania. Po chwili, do jej drzwi zapukali policjanci. Badanie 22-latki wykazało u niej 1,75 promila alkoholu.

Jak informuje rzecznik nowotarskiej Policji Dorota Garbacz, w sobotę po północy policjanci z nowotarskiej komendy otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która jadąc audi uszkodziła kilka zaparkowanych samochodów. Następnie zaparkowała auto przed blokiem i weszła do klatki schodowej. Jej samochód miał uszkodzony przód, a na prawym przednim kole nie było opony. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania kierującej i po chwili zapukali do jej drzwi. Badanie stanu trzeźwości wykazało u nowotarżanki 1,75 promila. 22-latka straciła prawo jazdy. Policjanci tej nocy ujawnili co najmniej sześć uszkodzonych pojazdów. Kobieta odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie także za uszkodzenie zaparkowanych pojazdów.

