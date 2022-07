​Niecodzienną ekspozycję zatytułowaną "Za wolność waszą i naszą" można oglądać przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. To rosyjskie pojazdy pancerne zniszczone podczas inwazji na Ukrainę.

/ Centrum Historii Zajezdnia / Facebook

Tutaj możemy się przekonać naocznie, jak to wygląda. Nawet do pewnego stopnia możemy poczuć zapach pola walki - mówił Juliusz Woźny z Centrum Historii Zajezdnia.

Co wchodzi w skład ekspozycji?

Na ekspozycji znajduje się m.in. czołg, haubica i transporter piechoty.

Jak podkreśla, "możemy sobie tylko wyobrazić, co działo się w ich wnętrzach, kiedy zostały trafione pociskami".

To jest jakiś tragiczny obraz - dodaje.

Cytat Pojazdy przetransportowano tutaj z pola bitewnego i myślę, że cała groza polega na tym, że zdajemy sobie sprawę, że to jest na serio. To nie jest scenografia do filmu. To są autentyczne przedmioty, które brały udział w walce. Przykro o tym mówić, ale w tych w tych pojazdach zginęli ludzie. Myślę, że każdego skłania to do refleksji - podkreśla.

"Niektóre z nich po prostu płaczą"

U nas w Zajezdni pracują Panie z Ukrainy. Przyjęliśmy kilka osób do pracy. Przychodzą tutaj i niektóre z nich po prostu płaczą. Myślę, że dla nich to jest takie szczególnie wymowne - dodaje Woźny.

Zniszczone rosyjskie pojazdy pancerne można zobaczyć we Wrocławiu za darmo do 18 lipca. Ekspozycja powstała przy współpracy Ministerstwa Obrony Ukrainy i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Stolica Dolnego Śląska jest drugą stacją na jej trasie. Ma zawitać także do innych miast Polski i Europy.