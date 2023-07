Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z domów w Boguszowie-Gorcach w województwie dolnośląskim. Do budynku dostała się żmija, która ukąsiła przebywające w nim dziecko. Na miejsce została wezwana straż pożarna.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów poinformowali o nietypowej interwencji, do której zostali wezwani w niedzielne popołudnie. Zostali wezwani do domu w Boguszowie-Gorcach, do którego weszła żmija.

Kiedy dojechali na miejsce, dowiedzieli się, że kilkanaście minut wcześniej wąż ukąsił dziecko. Rodzice natychmiast przewieźli je do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Strażacy z OSP odłowili zabłąkaną żmiję i wypuścili w oddalonym od zabudowań lesie. Apelują jednak o zachowanie szczególnej ostrożności.

"W okresie upałów żmije szukają chłodniejszego schronienia, a na swoje kryjówki często wybierają właśnie korytarze, przedsionki czy piwnice. Dlatego zalecamy szczególną ostrożność" - przypominają strażacy.