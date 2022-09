Policjanci zatrzymali 23-letniego złodzieja, który wielokrotnie okradał mieszkańców jednej z miejscowości w gminie Bolków ( Dolnośląskie). Jego łupem padły głównie metalowe przęsła ogrodzeniowe oraz olej napędowy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia.

/ Dolnośląska Policja / Materiały prasowe

Od pewnego czasu w jednej z miejscowości na terenie gminy Bolków dochodziło do kradzieży. Złodziej kradł głównie metalowe elementy, a dokładnie przęsła ogrodzeniowe, które należały zarówno do osób prywatnych, jak i gminy Bolków. Sprawca nie pogardził także olejem napędowym, który spuścił do plastikowego kanistra z ciągnika rolniczego.

Pokrzywdzeni mieszkańcy wsi składali zawiadomienia a bolkowskim policjantom udało się w końcu ustalić dane złodzieja. Okazał się nim 23-leni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego.

Gmina oszacowała wartość strat na kwotę blisko 25 tys. zł. Złodziej miał dodatkowego pecha, ponieważ sfotografował swój „łup” zaraz po dokonaniu kradzieży, a zatrzymujący go policjanci znaleźli zdjęcia skradzionych przęseł w jego telefonie.

Za popełnione kradzieże 23-latkowiu grozi kara 5 lat więzienia.