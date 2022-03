Bezpłatne zajęcia dla dzieci, które trafiły do Wrocławia po wybuchu wojny w Ukrainie oferuje Proza - klub Wrocławskiego Domu Literatury. Zaplanowano grupowe zajęcia arteterapii, ale dzieci mają do dyspozycji także kącik zabaw i strefę wypoczynku.

Zajęcia w Prozie / Wrocławski Dom Literatury/ Rafał Komorowski /

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat i będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. Dziećmi opiekować się będą pracownicy Wrocławskiego Domu Literatury i wolontariusze, a to oznacza, że ich rodzice lub opiekunowie mogą wykorzystać ten czas na załatwienie swoich spraw. Jeśli chcą, mogą też zostać w klubie.

Przestrzeń Prozy została zmieniona w miejsce przyjazne dzieciom, w którym znalazły się: kącik z zabawkami i grami, stoliki do grupowych i indywidualnych zajęć plastycznych a także strefa wypoczynku. W klubie będą się odbywały również projekcje filmów animowanych w języku ukraińskim i polskim.

Widzimy, że dzieci przychodzą do nas zestresowane, ale po rozpoczęciu zabawy przyzwyczajają się, bawią się z innymi dziećmi, mają tutaj bezpieczną przestrzeń - mówi Agata Matkowska z Wrocławskiego Domu Literatury.

Przychodząc do Prozy będzie można wziąć udział także w zorganizowanych zajęciach z arteterapii, na które złożą się prowadzone przez animatorkę gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia z głosem, improwizacje sceniczne, małe zadania aktorskie oraz malowanie i rozmowy. Ta forma terapii nie tylko pomaga rozwijać wyobraźnię, ale może pomóc w rozwiązaniu wewnętrznych i społecznych problemów dziecka, wpłynąć na poprawę nastroju, czy rozweselić.

Wojna sprawiła, że dzieci zamknęły się w sobie. Trzeba ich ośmielić, żeby zaczęli mówił, uśmiechać się, zadawać pytania, nawet kłócić się i dzielić się zabawkami. Pracujemy nad głosem, uczymy się głośno mówić i przedstawić się - opowiada Maria Karaman.

W trakcie zajęć dzieci otrzymają przekąski i napoje.

Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, dlatego lepiej wcześniej się na nie zapisać. Klub Proza działa na Przejściu Garncarskie 2, w siedzibie Wrocławskiego Domu Literatury. Informacje o zapisach można uzyskać pod numerem telefonu 533 146 696 lub pisząc na adres klub@literatura.wroclaw.pl .

Zobacz, jak ciekawie jest we wrocławskiej Prozie: