4 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Ten szczególny dzień ma zwrócić uwagę na to co im zagraża. Wpływ na populację tych zwierząt mają między innymi kłusownicy. Fundacja ZOO Wrocław DODO współpracująca z fundacjami ratującymi dzikie koty Azji prowadzi specjalną zbiórkę. Dochód z niej wspomoże pantery mgliste i śnieżne oraz manule.

/ ZOO Wrocław / Materiały prasowe

Pantery mgliste nazwano tak z kilku powodów - chodzi między innymi o ich tajemniczość i nieuchwytność. Ponadto mają nieco rozmyte cętki oraz mieszkają w gęstych lasach równikowych Azji, w których często panują mgły. Być może tym kierowano się nadając im przydomek “nebulosa", czyli “mglista".

To jedne z najmniej poznanych dzikich kotów, których sytuacja w naturze z roku na rok jest coraz bardziej niepokojąca. Te piękne azjatyckie zwierzęta padają łupem kłusowników, którzy nielegalnie handlują ich częściami ciała, w tym skórami.

/ ZOO Wrocław / Materiały prasowe

Zasięg występowania panter mglistych zmniejsza się także poprzez wycinkę lasów, przekształcanie terenów pod rolnictwo i urbanistykę oraz zmiany klimatu. Pantery mgliste są narażone na wyginięcie. Liczbę żyjących na wolności osobników szacuje się na 3,7-5,5 tys. Dodatkowo 263 pantery mgliste żyją w 81 ogrodach zoologicznych na całym świecie, które z powodzeniem prowadzą programy hodowli zachowawczej tego gatunku.

Ochrona panter mglistych

4 sierpnia - w Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej - Chen i Pia, czyli dwie pantery mieszkające we wrocławskim ogrodzie zoologicznym dostały specjalne smakołyki - swoje ulubione mięso. To święto jest okazją, by zwrócić uwagę na problemy dotykające te zwierzęta żyjące w naturze.

Wrocławski ogród wraz z Fundacją ZOO Wrocław DODO wspiera organizację Hutan, która działa w prowincji Sabah na Borneo (Malezja). Chroni tam pantery mgliste, ale także orangutany i borneańskie słonie indyjskie.

W internecie jest prowadzona specjalna zbiórka, poprzez którą można wesprzeć ochronę panter mglistych i śnieżnych. Odnajdziemy ją na portalu zrzutka.pl. Jej hasło to “Ratujmy dzikie koty!".

/ ZOO Wrocław / Materiały prasowe