Pracownicy punktu szczepień w Oławie i osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców wrocławskiego klubu sportowego są wśród 10 zatrzymanych przez mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji. Podejrzani mieli handlować zaświadczeniami o zaszczepieniu przeciw Covid-19. Za jeden certyfikat brali od 100 do 500 zł.

Zatrzymani mieli załatwiać chętnym paszporty covidowe / Policja

Nad sprawą handlu fałszywymi zaświadczeniami o zaszczepieniu przeciw Covid-19 pracowali policjanci z wrocławskiego CBŚP wspólnie z dolnośląskim wydziałem Prokuratury Krajowej. W ostatnim czasie śledczy do sprawy zatrzymali 10 osób w woj. dolnośląskim.

"Wśród zatrzymanych są pracownicy punktu szczepień, a także ‘pośrednicy’, którzy znajdowali osoby chcące uzyskań tzw. ‘certyfikat covidowy’ bez zaszczepienia. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze przejęli dokumentację, która będzie szczegółowo analizowana oraz mienie należące do osób podejrzanych - samochód, biżuterię i pieniądze, o łącznej wartości około 100 tys. złotych" - poinformowała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Za paszport covidowy brali od 100 do 500 zł. Grozi im 10 lat więzienia RMF FM

Według ustaleń śledczych zatrzymani to m.in. pracownicy jednego z punktów szczepień w Oławie. "Rejestrowali osoby do szczepienia przeciw Covid-19, za opłatą w kwocie od 100 do 500 złotych, wprowadzając do systemu informatycznego e-Zdrowie dane nieodpowiadające stanowi faktycznemu" - wyjaśniła policjantka.

"Wszystko wskazuje na to, że fałszywie potwierdzali osobom niezaszczepionym fakt przyjęcia jednodawkowego preparatu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wystawiając jednocześnie tzw. certyfikat covidowy. Śledczy ustalili, że ‘pośrednicy’ mogą mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z wrocławskich klubów sportowych" - dodała podinspektor.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenia prawa, poświadczania nieprawdy w dokumentach, wyłudzeń na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także płatnej protekcji" - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec dwóch podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 50 tys. złotych, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu" - dodała PK.

Za zarzucane czyny może grozić do 10 lat więzienia.

Jak zapewniają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

