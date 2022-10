Pięć osób podejrzanych o udział w uprowadzeniu młodej kobiety oraz rozbój zatrzymali małopolscy policjanci. Zlecenie porwania wydała 35-letnia krakowska adwokatka. Chciała w ten sposób zemścić się na pokrzywdzonej za domniemaną relację z jej mężem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do uprowadzenia i pobicia młodej kobiety doszło 13 sierpnia przed północą w jednym z miasteczek w powiecie krakowskim. Kobieta została zaatakowana przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy wciągnęli ją do bagażnika samochody i wywieźli do lasu.

Agresorzy wyciągnęli tam swą ofiarę z pojazdu, zabrali jej torebkę ze smartfonem i pieniędzmi i dalej okładali rękami. Kobieta broniła się przed napastnikami. W trakcie szarpaniny udało jej się oswobodzić i uciec do pobliskich zabudowań. Wezwała policję.

Policjanci skrupulatnie zbierali i analizowali wszelkie informacje, które mogły doprowadzić do sprawców i zabezpieczali ślady. Znaleźli czapkę, którą zgubił jeden z mężczyzn. Intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn i trzech innych osób, które miały udział w porwaniu kobiety.

Zlecenie porwania wydała 35-letnia mieszkanka Krakowa. Chciała w ten sposób zemścić się na pokrzywdzonej za domniemaną relację z jej mężem. Wykonawcami uprowadzenia i pobicia byli 23-latek z powiatu suskiego oraz 31-latek z Limanowszczyzny - poinformowała podkom. Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Mężczyźni wykorzystali samochód, który pożyczyła 20-letnia przyjaciółka jednego z nich. Po porwaniu zastraszaniem ofiary zajął się piąty z podejrzanych: 33-letni krakowianin.

Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście usłyszeli zarzuty.

35-latka krakowska adwokatka odpowie za podżeganie do pobicia, rozboju, gróźb oraz zgwałcenia. Dwóch napastników za uprowadzenie i napad. 20-latka usłyszała zarzut pomocnictwa w przestępstwie, a 33-latek jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonej.

Do aresztu trafili na trzy miesiące zleceniodawczyni i sprawcy uprowadzenia oraz rozboju. O sprawie została powiadomiona została Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie.

Za pozbawienie wolności i rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.