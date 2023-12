Charakterystyczny budynek z czerwonymi oknami przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu został wyróżniony, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy Self Storage w Europie, przyznawanej przez FEDESSA. Znasz to miejsce?

26 października 2023 r. podczas europejskiej konferencji self storage w Rotterdamie organizowanej przez FEDESSA, Less Mess Czekoladowa zdobył drugie miejsce w kategorii: Najlepszy oddział Self Storage w Europie. Less Mess Storage jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która już po raz drugi zdobyła tą wyjątkową nagrodę w branży. Przy przyznawaniu jej pod uwagę brane są m.in. wyniki biznesowe, lokalizacja i konstrukcja budynku, wygląd oraz bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia są także działania marketingowe oraz wpływ na społeczność lokalną i środowisko.

Oddział Less Mess Storage przy ulicy Czekoladowej we Wrocławiu odznaczony został za innowacyjny projekt, doskonałą obsługę klienta, wykorzystanie ekologicznych technologii oraz zaangażowanie w pomoc społeczności i lokalnym organizacjom charytatywnym. Szczególnie wyróżnione zostało wsparcie udzielane ukraińskim uchodźcom uciekającym przed wojną.

Zapewne wiele z was miało okazję przejeżdżać obok tego budynku i niejednokrotnie pewnie zwróciliście na niego uwagę. Co zatem mieści się w środku, skoro przez dwa czerwone okna widać jedynie rzędy czerwonych drzwi?

W budynku przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu znajdziesz pomieszczenia na wynajem, które służą do przechowywania rzeczy. Podobny budynek znajduje się jeszcze na ul. Pełczyńskiej we Wrocławiu. Sprawdź tutaj.

W Less Mess Storage można wynająć pomieszczenia w różnych rozmiarach - już od 0,5 m2. Są to niewielkie przestrzenie, które pełnią rolę np. komórek lokatorskich dla osób prywatnych, oraz małych magazynów dla firm. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowej przestrzeni do przechowywania np. rzeczy sezonowych, czy sprzętu sportowego. Takie pomieszczenie można wynająć nawet na krótki czas, już od 7 dni. Także z dodatkowych metrów kwadratowych możesz skorzystać np. na czas remontu, przeprowadzki.

Wynajmując pomieszczenie w Less Mess Storage masz do niego dostęp całodobowo 7 dni w tygodniu za pomocą specjalnego kodu. Budynki są monitorowane, a w pomieszczeniach utrzymywane są optymalne warunki do przechowywania, dzięki czemu twoje rzeczy będą tu bezpieczne.

Dodatkowo, zarówno na ul. Czekoladowej, jak i ul. Pełczyńskiej we Wrocławiu, znajdziesz wygodny parking, dostęp do wózków transportowych. Na miejscu w biurze obsługi klienta, możesz też zakupić kartony i materiały do pakowania.

Jeśli zatem przy okazji świątecznych porządków dojdziesz do wniosku, że warto odzyskać nieco przestrzeni w domu, przechowując rzadziej używane rzeczy, rozważ self storage właśnie. Teraz w ramach oferty specjalnej możesz sprawdzić, czy to rozwiązanie dla ciebie, płacąc połowę ceny przez dwa miesiące najmu. Jeśli zatem twoje mieszkanie pęka w szwach od namiaru rzeczy, sprawdź cenę wybranego metrażu w Less Mess Storage i uwolnij swoją przestrzeń.

