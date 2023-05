W sobotę (13.05) we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowy bieg. To Bieg Parami. Wystartuje w nim 80 zespołów składających się z niepełnosprawnego dziecka na wózku, pchanym przez rodzica albo opiekuna.

/ Fizjotriterapia. Follow your dreams / Facebook

Dla naszych zawodników to niesamowite przeżycie - mówi Łukasz Malaczewski założyciel Fundacji Fizjotriterapia, która jest organizatorem biegu.

Dziecko bierze udział w zawodach, które dają mu niesamowite emocje. Dają poczucie tego, że biegnie. Tego, że ma doping. Oni dostają medale, na które bardzo długo czekają - dodaje organizator.

Dla rodziców to też jest ogromne wsparcie, ponieważ ktoś wychodzi do nich z pomocną ręką i pomaga. Robi coś dla ich dzieci i oni oni też po prostu bardzo mocno to przeżywają i cieszą się, że jest ktoś, kto po prostu ich wspiera - podkreśla Malaczewski.

Jutrzejszy bieg parami jest organizowany przy wrocławskiej Hali Stulecia. Start zaplanowano na godzinę 11. Uczestnicy będą mieć do pokonania 10 kilometrów.

Pobiegną po raz czwarty

Pomysł na bieg powstał 4 lata temu. Łukasz Malalczewski jest również fizjoterapeutą. W 2016 roku po raz pierwszy wystartował ze swoim niepełnosprawnym podopiecznym, który zapytał go czy nauczy go biegać.

Jaś niestety nie miał szans na bieganie. Załatwiliśmy wózek i rozpoczęliśmy swoją przygodę biegową i triatlonową. Ukończyliśmy 11 startów i Jaś niestety w 2018 roku zmarł - mówi Łukasz Malaczewski.

Rodzice Jasia chcieli, żeby coś robić dalej. Pokazywać, że w taki sposób można uprawiać sport. Jaś pokonywał trasę w wózku biegowym, który ja pchałem. A w triatlonie płynął w pontonie, który ciągnąłem. I powstał pomysł, żebyśmy zorganizowali taką imprezę biegową we Wrocławiu - tłumaczy.