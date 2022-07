Wyjątkowy dar od japońskich papierników trafił do Muzuem Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju na Dolnym Śląsku. To oryginalny warsztat papierniczy, z japońskiej miejscowości Echizen, w której tradycje wyrobu papieru trwają już 1300 lat. Składa się z urządzeń do wytwarzania papieru, ołtarza z figurką bogini papieru Kawakami Gozen oraz dużej kolekcji arkuszy washi - to japoński papier, dużo mocniejszy od europejskiego.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Internet

Część narzędzi wchodzących w skład kolekcji datowanych jest na pierwszą połowę XX w., jednak większość z nich pochodzi z końca ubiegłego stulecia. Zobaczymy tu m.in. blat do ubijania surowców, wielkoformatową kadź czerpalną, zestaw sit do tworzenia dużych formatów papieru, blat do ich wykładania, komplet desek do suszenia i gładzenia arkuszy.

Kolekcja to dar rodziny Yamaguchi oraz wielu innych papierników działających w miejscowośc Echizen. Trudno jest jednoznacznie określić kiedy powstał warsztat, ale z pewnością liczy on już ponad 120 lat. Sam pan Kazuo Yamaguchi zajmował się wytwarzaniem papieru ok. 75 lat. Rodzinne archiwa wskazują, że jest on przedstawicielem co najmniej trzeciego polenienia mistrzów papierniczych.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Internet

Z otrzymnych japońskich eksponatów powstała wystwa "Za siódmą górą, za siódmą rzeką". Można ją oglądać w Muzeum Papiernictwa do 2 października 2022 roku.

Dzięki japońskim darczyńcom muzeum dysponuje jedną z najciekawszych kolekcji dotyczących japońskiego papiernictwa na naszym kontynencie. Spore zbiory japońskich arkuszy washi znajdują się jeszcze w dwóch europejskich muzeach Victoria and Albert Museum w Londynie oraz w Muzeum Etnograficznym w Lejdzie. Jednak tylko w Dusznikach prócz arkuszy papieru zobaczymy wszystkie urządzenia do ich wytwarzania - podkreśla Maciej Szymczyk, dyrektor Muzuem Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Warsztaty papiernicze z Echizen do dziś pozostają źródłem doskonałych wyrobów papierniczych, cenionych między innymi na dworze cesarskim. Sztuka wytwarzania papieru washi ma ogromne znaczenie dla rozwoju japońskiej cywilizacji, w dowód czego w 2014 roku znalazła się na Liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Internet

Arkusze washi powstają z występujących w Japonii roślin gampi, morwy papierniczej lub mitsumaty i pomimo że mogą być bardzo cienkie, są znacznie bardziej trwałe niż arkusze z celulozy stosowanej na Zachodzie. Dzięki wykorzystaniu wielkoformatowych sit, washi mogą mieć formaty kilkakrotnie większe niż arkusze wytwarzane w europejskich młynach papierniczych. Wykorzystuje się je nie tylko do pisania, ale również do wykonywania odzieży, ozdób, elementów wyposażenia domów, konserwacji zabytków i dzieł sztuki.