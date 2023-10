Zmiany dla odwiedzających wrocławskie zoo. Jak co roku z początkiem października skrócono godziny jego otwarcia. Zamknięto też Bramę Japońską. Wejście do ogrodu jest możliwe jedynie bramą główną.

Wejście do wrocławskiego zoo / Shutterstock

Czas, w którym można odwiedzać zoo we Wrocławiu skrócono o godzinę. Od dziś kasy biletowe są czynne od poniedziałku do czwartku w g. od 9 do 16. A od piątku do niedzieli oraz w święta od g. 9 do 17.

Jak co roku z początkiem października kończy się sezon letni, a rozpoczyna się zimowy, dlatego zostały skrócone godziny otwarcia ogrodu. Zoo jest czynne jeszcze przez godzinę po zamknięciu kas - tłumaczy Weronika Skupin, z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

Od 2 października zamknięta jest też Brama Japońska od strony Odry. Dojście sprzed niej do bramy głównej - która jest obecnie jedynym sposobem na wejście do ogrodu - zajmuje co najwyżej kilkanaście minut.

Mniej turystów

Przedstawiciele ZOO zachęcają do odwiedzania ogrodu z początkiem października. "Jest dużo mniej turystów, a w związku z tym spaceruje się spokojniej" - podkreślają. Na razie dopisuje też pogoda.

Obecnie można zobaczyć więcej zwierząt niż w największe upały. Na przykład manule, zająca bielaka czy pantery śnieżne, które wolą jak jest chłodniej, albo wydry. Zachęcamy do tego, żeby przejść się też po starej części ogrodu - podkreśla Weronika Skupin.

W ogrodzie rozpoczyna się sezon wycieczek szkolnych.