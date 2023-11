Działająca we Wrocławiu Fundacja "Weź pomóż" na co dzień pomaga setkom osób. Tym razem to ona prosi o pomoc. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawił się apel o wsparcie. Organizacja charytatywna chce zorganizować wigilię dla potrzebujących. Potrzebne są na to pieniądze. Uruchomiono internetową zbiórkę. Pomóc może każdy z nas.

/ zrzutka.pl / Internet Fundację "Weź pomóż" prowadzi Jan Piontek. Jest motorniczym we wrocławskim MPK. Po pracy pomaga innym. W siedzibie jego organizacji charytatywnej przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu, potrzebujący mogą liczyć posiłek, żywność czy odzież. Można też skorzystać z pomocy optometrysty w działającym tam gabinecie i otrzymać okulary. W związku z tym, że zbliża się świąteczny czas, fundacja chce przygotować wigilię dla swoich podopiecznych. Chcemy stworzyć magiczne chwile, pełne tradycyjnych dań świątecznych, kolęd i serdecznych rozmów. Każdy zasługuje na radosne święta, a my chcemy sprawić, żeby nikt nie był sam w tym wyjątkowym czasie - napisała organizacja na swoim profilu w mediach społecznościowych. Żeby wigilię można było zorganizować, trzeba zebrać pieniądze. Potrzebne jest 10 tysięcy złotych. Każdy może dorzucić swoją cegiełkę do uruchomionej w internecie zbiórki. Na wigilię zapraszamy każdego, kto jest głodny czy samotny - podkreśla Jan Piontek, prezes Fundacji "Weź pomóż". Wigilia ma się odbyć 3 grudnia. Organizatorzy planują, że weźmie w niej udział ponad tysiąc osób. Zobacz również: Potrącenie policjanta na Dolnym Śląsku. Zatrzymano obcokrajowca

