Licealiści z Wrocławia stworzyli bezpłatną aplikację do nauki historii. E-storia ma ułatwić opanowanie przedmiotu na poziomie maturalnym.

/ Materiały prasowe

E-storia to aplikacja edukacyjna mająca pomóc w nauce i wzbudzić zainteresowanie młodych osób historią Polski oraz świata. Stworzyli ją uczniowie wrocławskich szkół. W sumie dziesięć osób, a wśród nich wielokrotni finaliści i laureaci olimpiad oraz międzyszkolnych konkursów historycznych, wiedzy o społeczeństwie, a także ze znajomości prawa.

Tworzyliśmy aplikację z myślą o koleżankach i kolegach uczących się w szkołach średnich. Jednak z powodzeniem może korzystać z niej każdy, kto chce nauczyć się więcej bądź powtórzyć zdobytą wiedzę z historii - mówi Michał Burduk, jeden z twórców aplikacji. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi aplikacja pozwala na skuteczne zapamiętywanie nowych informacji oraz śledzenie swoich postępów w nauce - dodaje.

Projekt społeczny e-storia tworzony został w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Poruszane w niej zagadnienia oparte zostały na obowiązującej podstawie programowej oraz informacjach z podręczników historii. Przygotowano także wersję aplikacji w języku ukraińskim.

Korzystając z aplikacji, można wybrać zakres tematyczny testu oraz jego poziom trudności. Z kolei w statystykach dowiemy się np. ile czasu zajęło nam jego rozwiązanie, jaki był wynik i średni czas odpowiedzi na pytania - opowiada Michał Burduk.

/ Materiały prasowe

W ostatecznym kształcie, aplikacja posiadać będzie również testy do każdego tematu z zakresu podstawy programowej, notatki do lekcji oraz sekcję przygotowującą do egzaminu maturalnego z historii.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów. Wiemy, jak dużo pracy włożyli w ten projekt, który pomoże ich kolegom w nauce. Uczą się też pracy w zespole, co w obecnych czasach jest niezwykle potrzebną umiejętnością - mówi Anna Maćkowska, dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Przygotowując się do stworzenia aplikacji, jej twórcy przeprowadzili wśród uczniów ankietę. 45 proc. respondentów przyznało, że nauka historii sprawia im trudność.

Twórcy aplikacji to uczniowie wrocławskiego LO nr XIV, LO nr X oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej: Adam Mazurek, Michał Burduk, Stanisław Koziarski, Cyprian Maciąg, Maksymilian Malinowski, Kornel Mruczek, Tobiasz Żelichowski, Filip Dubaniewicz , Wiktor Pokrywka i Patryk Dubaniewicz.