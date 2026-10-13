Wrocław wśród najlepszych kierunków podróży w Europie. Oto miasta przyjazne dla portfela

RMF24

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Nie trzeba rezygnować z podróżniczych marzeń, by rozsądnie planować wydatki – najnowszy raport Travel Trends 2027 pokazuje, gdzie można wybrać się na urlop, nie nadwyrężając portfela. Wśród wyróżnionych miejsc znalazł się również polski akcent.

Planowanie wyjazdów coraz częściej oznacza nie tylko wybór ciekawych atrakcji, ale także szukanie miejsc, gdzie wydane pieniądze przekładają się na jakość wypoczynku. Najnowszy raport Skyscanner wskazuje, że atrakcyjne kierunki można znaleźć zarówno w popularnych europejskich miastach, jak i poza utartymi szlakami.

W zestawieniu uwzględniono destynacje, do których dotarcie jest szczególnie przyjazne dla portfela. Analizowano ceny biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, które najbardziej spadły w ujęciu rocznym, a także koszty zakwaterowania.

Jak podkreślają autorzy raportu, chodzi nie tylko o tani transport, lecz także o możliwość lepszego wykorzystania budżetu podczas całego wyjazdu.

Bilbao, Wrocław i Bordeaux – liderzy taniego podróżowania

Na szczycie rankingu znalazło się hiszpańskie Bilbao, gdzie ceny lotów spadły aż o 66 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Miasto przyciąga prestiżowym muzeum Guggenheima, urokliwą starówką Casco Viejo oraz lokalną kuchnią, której wizytówką są pintxos – niewielkie przekąski serwowane w barach.

Bilbao/Shutterstock

Drugie miejsce przypadło Wrocławiowi, z obniżką cen lotów na poziomie 47 proc. Stolica Dolnego Śląska zachwyca kolorowymi kamienicami, historycznym Rynkiem oraz słynnymi figurkami krasnali, które można spotkać na ulicach miasta.

Podium zamyka francuskie Bordeaux, gdzie ceny lotów zmniejszyły się o 34 proc. To idealna propozycja dla miłośników neoklasycystycznej architektury i malowniczych winnic.

Różnorodność kierunków

W pierwszej piątce znalazły się także Zurych (spadek cen lotów o 33 proc.) oraz włoska Ankona (31 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się grecka Rodos, chorwacka Pula, francuskie Carcassonne, marokański Fez i tajskie Krabi.

Każde z tych miejsc oferuje inny rodzaj wypoczynku – od plażowania, po zwiedzanie średniowiecznych zabytków.