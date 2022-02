Wrocław na różne sposoby będzie wspierać obywateli Ukrainy, która została zaatakowana przez Rosję. Od poniedziałku we wrocławskich szkołach ruszy zbiórka darów.

Manifestacja solidarności z Ukrainą na rynku we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Jak poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wsparcie dla obywateli Ukrainy to nie tylko manifestacje solidarności, ale także niesienie pomocy materialnej.

Po pierwsze, jako prezydent Wrocławia staję po stronie przyzwoitych ludzi, zbulwersowanych Putinowską agresją na Ukrainę. Nasz sąsiad został zaatakowany. Dlatego będziemy wspierać Ukrainę - mówi prezydent Wrocławia.

We wrocławskim magistracie powstaje m.in. baza tłumaczy, którzy będą mogli pomóc na większą niż dotąd skalę.

Od poniedziałku, 28 lutego, wrocławskie szkoły zaangażują się w akcję „Dary dla Ukrainy” i to właśnie szkoły będą przyjmować pomoc rzeczową.

Departament Edukacji Urzędu Miasta wystosował specjalny list do dyrektorów szkół, apelując m.in. o to, by wymagania wobec uczniów dostosować do sytuacji, która zaczęła otaczać nasze dzieci i naszą młodzież.

Nauczyciele zostali poproszeni o to, by odłożyć stresujące sytuacje, sprawdziany, by uspokajać i tłumaczyć, co się dzieje.

Wszystkie informacje na temat pomocy jakiej obywatelom Ukrainy może udzielić Wrocław znaleźć można na stronie internetowej miasta.