W punkcie medycznym na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, gdzie udzielana jest pomoc uchodźcom przyjeżdżającym z Ukrainy, potrzebni są wolontariusze. Na dyżury zgłaszać mogą się: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Wolontariusze z punktu medycznego na dworcu PKP we Wrocławiu. Zdjęcie z konta Anny Zmarzły / Facebook

Punkt medyczny działa 24 godziny na dobę. Staramy się dopiąć grafik, ale są też widoczne braki. Wszyscy chodzimy na co dzień do pracy, na dworcu działamy w ramach wolontariatu. Apelujemy do medyków, żeby się do nas zgłaszali - mówił Paweł Sroka, ratownik medyczny i wolontariusz w punkcie medycznym na wrocławskim dworcu głównym PKP.

Z jakimi dolegliwościami najczęściej zgłaszają się uchodźcy? To ogólne osłabienie, zasłabnięcia, bóle w klatce piersiowej, strach, odciski na stopach, a u dzieci kaszel i gorączka.

Swoje zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem grupy na FB lub mailem na adres medycypkpwroclaw@gmail.com.