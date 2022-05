Nowa powieść autorstwa Olgi Tokarczuk pt. "Empuzjon" ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa Literackiego. Spotkanie z okazji premiery odbędzie się 2 czerwca w Hali Stulecia we Wrocławiu, a bezpłatne wejściówki będą dostępne od 26 maja. Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018.

Noblistka, Olga Tokarczuk / Shutterstock

Najnowsza powieść Olgi Tokarczuk "Empuzjon" - pierwsza po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla - będzie dostępna w księgarniach już 1 czerwca. Premierze będzie towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie - spotkanie z noblistką w Hali Stulecia we Wrocławiu, gdzie dla publiczności przygotowano na tę okazję 2500 miejsc. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 czerwca o godzinie 19.00.

Rozmowę poprowadzi Ryszard Koziołek - literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fani twórczości Tokarczuk, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniu na żywo, będą mogli pobierać bezpłatne wejściówki od 26 maja od godz. 12.00 na portalu www.evenea.pl. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Premiera będzie także transmitowana na żywo, obejrzymy ją na Facebooku na profilach organizatorów: Wrocławskiego Domu Literatury, Wrocławia Miasta Literatury, Miasta Wrocław, Wydawnictwa Literackiego i Fundacji Olgi Tokarczuk.

/ Urząd Miasta Wroclaw / Materiały prasowe

Po wydarzeniu noblistka będzie podpisywać książki. Każdy chętny otrzyma autograf, natomiast jedna osoba może przynieść do podpisu maksymalnie dwie książki. Nie będzie także możliwości robienia zdjęć. Premierowy "Empuzjon" i inne książki noblistki kupimy na miejscu w Hali Stulecia. Przy stoisku z książkami chętni będą mogli również opieczętować swój egzemplarz pamiątkowym ekslibrisem zaprojektowanym specjalnie z okazji spotkania.

Pierwsza po Noblu, wyczekiwana niecierpliwie powieść Olgi Tokarczuk jest dla miłośników jej twórczości powrotem do domu. Spotkają dawnych znajomych, ulubione miejsca nasycone historią i magią, nalewki z grzybów i mrówek, erudycyjne szarady, a przede wszystkim - powieściowy dialog z naszym życiem współczesnym, które wspólnie wiedziemy jako ludzie, Europejczycy, Polacy - tak pisze o najnowszej powieści noblistki Ryszard Koziołek.

O książce:

Olga Tokarczuk, "Empuzjon" (Wydawnictwo Literackie)

Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby "piersiowe i gardlane".

Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń - tuberculosis, gruźlica.

W Pensjonacie dla Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monarchia czy demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką tekst został napisany - kobiety czy mężczyzny?

Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. Choć on sam zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie na cel.

Olga Tokarczuk w Empuzjonie odsłania przed czytelnikami prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić.

Organizatorzy: Miasto Wrocław, Wrocławski Dom Literatury, Fundacja Olgi Tokarczuk, Wydawnictwo Literackie, Hala Stulecia.