Jeleniogórscy policjanci zainteresowali się idącym chodnikiem 92-letnim mężczyzną, który chwiał się i miał wyraźne problemy z poruszaniem się. Po krótkiej rozmowie okazało się, że próbował on dotrzeć do apteki, jednak stan jego zdrowia mu to utrudniał. Funkcjonariusze odwieźli go do domu i na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Zaproponowali również wykupienie leków.