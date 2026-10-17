Wrocław: Niemiecka bomba na placu budowy, będzie ewakuacja około 3000 osób

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

We wtorek 20 października rano przy ul. Kolejowej we Wrocławiu rozpocznie się akcja podjęcia i wywozu niewybuchu z czasów II wojny światowej. Z powodu działań saperów ewakuowanych zostanie około 3 tys. osób. Mieszkańcy wyznaczonej strefy muszą opuścić ją najpóźniej do godz. 8:30.

Funkcjonariusz straży miejskiej z zawiadomieniem o ewakuacji (fot. Obszar objęty ewakuacją (fot. Urząd Miejski Wrocławia))

Funkcjonariusz straży miejskiej z zawiadomieniem o ewakuacji (fot. Obszar objęty ewakuacją (fot. Urząd Miejski Wrocławia)) / -

Niemiecka bomba znaleziona na placu budowy

Niewybuch znaleziono w miniony czwartek na terenie przy ul. Kolejowej, gdzie powstaje kompleks hotelowo-biurowy. W przeszłości znajdował się tam niedokończony parking wielopoziomowy.

Jak przekazał Urząd Miejski Wrocławia, jest to niemiecka bomba lotnicza o masie około 250 kilogramów. Patrol saperski ma rozpocząć jej podjęcie o godz. 9:00, a następnie przetransportować ją na poligon.

Najważniejsze jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji i zapewnienie służbom warunków do bezpiecznego podjęcia oraz transportu niewybuchu – podkreślił Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Strefę trzeba opuścić do godz. 8:30

Ewakuacja będzie obowiązkowa dla wszystkich osób przebywających w wyznaczonym obszarze. Po godz. 8:30 do strefy będą mogły wejść wyłącznie uprawnione służby.

Mieszkańcy powinni przed wyjściem zamknąć okna i drzwi, a także zabrać dokument tożsamości, telefon oraz niezbędne leki.

Od soboty służby odwiedzają mieszkańców i użytkowników budynków objętych ewakuacją. Przekazują ulotki oraz odpowiadają na pytania dotyczące operacji.

Miejscem ewakuacji będzie Narodowe Forum Muzyki przy pl. Wolności. Dla osób, które potrzebują transportu, MPK przygotuje autobusy. Będą one podstawione w rejonie:

przystanku przy ul. Grabiszyńskiej / Szpitalnej

skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Kościuszki, w rejonie pl. Legionów.

Obszar objęty ewakuacją (fot. Urząd Miejski Wrocławia)

Lista ulic objętych ewakuacją

Ewakuacja dotyczy wskazanych adresów przy ulicach i placach:

ul. Kolejowa – numery 2–56,

ul. Prosta – numery 34–46,

ul. Lelewela – numery 1–23,

ul. Grabiszyńska – numery 2–36,

ul. Jęczmienna – numery 12–29,

ul. Pszenna – numery 12–28,

ul. Owsiana – numer 1,

ul. Stysia – numery 31–41a,

ul. Zielińskiego – numery 1–53a,

ul. Piłsudskiego – numery 9–29,

ul. Skwierzyńska – numery 1–16,

ul. Swobodna – numer 73,

pl. Rozjezdny,

pl. Legionów – numery 9–14.

W działaniach wezmą udział saperzy, policjanci, strażnicy miejscy oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W rejonie akcji należy spodziewać się czasowych zmian w organizacji ruchu.

Informacje można uzyskać w Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 71 770 22 22.