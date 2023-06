Nowy krasnal przy ul. Świdnickiej 19 we Wrocławiu jest podziękowaniem miasta dla UNICEF-u - organizacji humanitarnej ONZ działającej na rzecz dzieci - za finansową pomoc dla uchodźców z Ukrainy - podało biuro prasowe wrocławskiego urzędu miasta. Dziś odbyło się uroczyste odsłonięcie figurki.

Odsłonięcie Unicefka oznacza podziękowanie UNICEF-owi za wsparcie finansowe i rzeczowe miasta po wybuchu wojny w Ukrainie. Figurka dołączyła do społeczności ponad 1000 krasnali w mieście. Unicefka można znaleźć przy ul. Świdnickiej 19.

Ponad 42 mln zł od UNICEF-u

Jak podkreśla urząd miasta, to nieprzypadkowe miejsce, ponieważ znajduje się tuż obok Przejścia Dialogu, gdzie migranci i uchodźcy mogą otrzymać bezpłatne wsparcie informacyjne. W pierwszych miesiącach wojny konsultanci pomogli tam 24 tysiącom Ukraińców.

Ukraina jest bardzo wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych obywateli. Jesteśmy wdzięczni za to, że w pomoc włączyły się także międzynarodowe organizacje i ta pomoc była naprawdę praktyczna. Pamiętamy jak w pierwszych dniach, a potem przez miesiące, wrocławianie bezinteresownie pomagali uchodźcom. Bardzo za to dziękujemy - mówił Yurii Tokar, konsul Ukrainy.

Figurka Unicefka przedstawia krasnala z sercem w dłoniach oraz atrybutem charakterystycznym dla UNICEF: torbą wypełnioną produktami pomocowymi takimi jak szkolne plecaki, książki czy laptopy. Miasto otrzymało ponad 42 mln złotych na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy. Większość - ponad 24,5 mln złotych - było przeznaczone na edukację.

Wrocławskie krasnale są znane na całym świecie, to symbol tego miasta. Jestem bardzo szczęśliwy, że Unicefek dołączył do tego grona. Rok temu rozpoczęliśmy współpracę z naszym partnerem miastem Wrocław, Biurem Reagowania Kryzysowego na Potrzeby Uchodźców w Polsce i przez ten rok realizowaliśmy zadania, które mają wspierać każde dziecko. Hasłem UNICEF-u jest powiedzenie "Dla każdego dziecka" i to właśnie staramy się tutaj robić - podkreślał Polat Kizildag, dyrektor biura UNICEF-u w Krakowie.

UNICEF bardzo nam pomógł stworzyć odpowiednie warunki dla dzieci uchodźczych we wrocławskich szkołach. Zakupiliśmy sprzęt do nauki zdalnej, zatrudniliśmy asystentów ,udzieliliśmy wsparcia psychologicznego dzieciom, które przecież razem z rodzicami uciekły przed wojną. Podziękowanie jest symboliczne, krasnal jest symboliczny, ale pomoc UNICEF-u zdecydowanie symboliczna nie była - podkreślał Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia.

Na co zostały przeznaczone pieniądze od UNICEF-u?

Środki przekazane przez UNICEF przeznaczono na m.in. na: przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego w związku z większą liczbą dzieci w placówkach, organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych.

Środki organizacji humanitarnej trafiły również na zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych, szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych, a także szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli. Wrocławskie placówki oświatowe otrzymały również wsparcie w formie przekazanego sprzętu, tj. laptopów i tabletów z oprogramowaniem czy przenośnych laboratoriów komputerowych (2550 szt. sprzętu).

Krasnal jest symbolicznym podziękowaniem dla organizacji za wsparcie finansowe i rzeczowe. Autorką figurki jest Beata Zwolańska-Hołod.