Tylko w styczniu chęć udziału w miejskim programie dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro wyraziło we Wrocławiu 76 par. Kwota wzrosła z 5 do 10 tys. zł, a miasto zadeklarowało wsparcie dla każdej pary, spełniającej kryteria, do momentu wprowadzenia rządowego programu.

/ Urząd Miasta Wrocławia / Materiały prasowe Nowe zasady dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka obowiązują we Wrocławiu od początku roku. Budżet miejskiego programu wzrósł z 800 tys. zł do 2 mln zł. Ta kwota została podzielona na pięć klinik, wybranych w konkursie, które biorą udział w programie. W przypadku wyczerpania tej kwoty, we wszystkich placówkach miasto deklaruje zwiększenie budżetu - informuje Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW. Wcześniej do Wrocławskiego Programu In Vitro zgłaszało się rocznie ok. 170 par. Po uwolnieniu limitów zainteresowanie wyraźnie wzrosło. Tylko w styczniu zarejestrowało się 76 par. Nowe zasady będą obowiązywały do czasu wprowadzenia rządowego programu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorząd nie może bowiem finansować tych samych świadczeń zdrowotnych, za które płaci już Narodowy Fundusz Zdrowia. Program "in vitro", prowadzony we Wrocławiu, zakłada dofinansowanie jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary, pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu. Do tej pory dzięki dofinansowaniu na świat przyszło 238 dzieci.



Lista klinik, które biorą udział w programie:

InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Dąbrowskiego 44, 50- 457 Wrocław

POLMEDIS Sp. z o. o. spółka komandytowa, ul. Partynicka 4, 53-031 Wrocław

Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1b. 53-235 Wrocław

GAMETA WROCŁAW, ul. Chorwacka 41/U1, 51-107 Wrocław

Gyncentrum Sp. z o. o, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

W przypadku wyczerpania kwoty 2 mln zł we wszystkich podmiotach, budżet programu zostanie zwiększony. Miasto ogłosi wtedy dodatkowy konkurs. Zobacz również: Policja udaremniła napad na bank. Złodzieja złapano po pościgu

Mieszkańcy Trzonolinowca muszą się wyprowadzić

Sejmik Województwa Dolnośląskiego ma nowego przewodniczącego. "To dopiero początek zmian"

Podczas kontroli drogowej policjant użył broni. We Wrocławiu trwa obława