​Około 500 numerów PESEL nadali w środę wrocławscy urzędnicy uchodźcom z Ukrainy. Numery w stolicy Dolnego Śląska wydawane są w trzech Centrach Obsługi Mieszkańca.

Kolejka do COM-u przy placu Nowy Targ we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

We Wrocławiu numery PESEL nadawane są uchodźcom z Ukrainy w Centrach Obsługi Mieszkańca przy Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1/8 oraz al. Kromera 44. W środę w największym z COM-ów, przy ul. Zapolskiej tworzyła się kilkudziesięciometrowa kolejka, w której stały w zdecydowanej większości kobiety z dziećmi.

We wszystkich Centrach jest łącznie 31 punktów, w których obsługiwani są uchodźcy. W załatwieniu formalności pomaga im w sumie 20 wolontariuszy znających język ukraiński.

Jak powiedział Marcin Obłoza z biura prasowego wrocławskiego magistratu, w środę w trzech wrocławskich COM-ach nadano uchodźcom z Ukrainy około 500 numerów PESEL.

W komunikacie wrocławskiego magistratu podano, że obywatele Ukrainy mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Mogą to zrobić przez internet pod adresem: bez-kolejki.um.wroc.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 87 77 lub osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańca.

Tożsamość wnioskującego jest potwierdzana na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego). W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może to być również dokument potwierdzający urodzenie.

"Co ważne, osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Centrum Obsługi Mieszkańca w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy" - napisano w komunikacie.