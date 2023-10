Zabytkowym autobus marki Ikarus, który niegdyś woził pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, ponownie wyjechał na ulice stolicy Dolnego Śląska. Tym razem można w nim dopisać się do spisu wyborców.

Spis wyborców / Leszek Szymański / PAP

We Wrocławiu uprawnionych do głosowania jest 500 tys. mieszkańców, ale wraz z początkiem roku akademickiego do miast przyjechało kilkadziesiąt tysięcy studentów, a według obliczeń MPWiK, wynikających ze stałego poboru wody, w stolicy Dolnego Śląska mieszka około 870 tys. osób.

Zabytkowy ikarus, w którym można dopisać do spisu wyborców, ma być ułatwieniem dla osób, które chcą zagłosować we Wrocławiu, ale nie są tu zameldowane.

Dzięki wypełnieniu wniosku, urzędnicy dopiszą wyborcę do odpowiedniej komisji wyborczej oraz najbliższego lokalu, w którym wyborca będzie mógł oddać swój głos 15 października. W tej chwili do rejestru wyborców we Wrocławiu dopisało się już 30500 osób. Pozostało jednak trochę czasu, dlatego jesteśmy pewni, że ta liczba jeszcze się zwiększy. Uruchomienie mobilnego punktu w zabytkowym autobusie bez wątpienia będzie miało pozytywne przełożenie - powiedziała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM Bożena Bronowicka.



Pierwszym przystankiem "wyborczego" ikarusa było Centrum Historii Zajezdnia. W piątek autobus pojawi się w CH "Borek", w sobotę pod Halą Stulecia, a w niedzielę w Aquaparku przy ul. Borowskiej.



Poza mobilnym punktem do rejestru można się dopisać także w czterech Centrach Obsługi Mieszkańca (ul. G. Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, al. M Kromera 44, ul. Legnicka 58 CH Magnolia). Godziny funkcjonowania COM-ów przy ulicy Legnickiej, Zapolskiej oraz Nowy Targ zostały wydłużone do godziny 19.00.



Poza stacjonarnymi punktami wnioski można wypełniać elektronicznie za pomocą strony internetowej, udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Należy jednak pamiętać, że czas na zmianę lokalu wyborczego mija 12 października.