Przez całą dobę można dostarczać dary dla obywateli Ukrainy do centrum logistycznego, które działa we wrocławskiej Czasoprzestrzeni przy ul. Tramwajowej. Ukraińcy mogą tu znaleźć potrzebne im rzeczy, a pomoc wysyłana jest tirami do Ukrainy.

Pociąg specjalny dla uchodźców z Ukrainy relacji Przemyśl - Wrocław / Darek Delmanowicz / PAP W jednej z hal uruchomiliśmy magazyn i każdy, kto chce coś przywieźć może tutaj przyjechać o każdej porze dnia i nocy- mówi Robert Drogoś, prezes Stowarzyszenia Tratwa i kierujący powstałą w Czasoprzestrzeni bazą logistyczną. W magazynie dary są segregowane, a zapotrzebowanie na konkretne rzeczy jest na bieżąco publikowane w kanałach informacyjnych Czasoprzestrzeni. Potrzebujący mogą tu przejść i zabrać to czego szukają. Można tu znaleźć właściwie wszystko - od śpiworów, łóżeczek, przez odzież, środki czystości i higieniczne, po żywność. Prezes Stowarzyszenia Tratwa poinformował też, że do centrum w Czasoprzestrzeni przyjeżdżają tiry wiozące pomoc na Ukrainę. Codziennie z centrum wyjeżdża kilka tirów z pomocą dla Ukrainy, a kilkaset samochodów osobowych i busów przywozi na hale dary od mieszkańców Wrocławia, ale również z innych miejsc Dolnego Śląska i z zagranicy. Jesteśmy w stanie o każdej porze załadować i rozładować transport, a także przenocować i nakarmić kierowcę, który rusza w dalszą drogę - mówił Drogoś. We Wrocławiu zbiórki darów dla Ukrainy prowadzone są we wszystkich szkołach i przedszkolach. Duże magazyny, oprócz Czasoprzestrzeni, działają też w Sektorze 3 oraz we Wrocławskim Parku Technologicznym. Do tej pory ze stolicy Dolnego Śląska do Ukrainy wyjechało 10 ton darów. Zobacz również: Wrocław: Lepią i sprzedają pierogi. Pieniądze trafiają na pomoc Ukraińcom

Wrocław podsumował pierwszy tydzień pomocy Ukrainie. Liczby robią wrażenie

