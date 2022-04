​Od 15 kwietnia do 10 maja wstrzymana zostanie praca Oddziału Pediatryczno-Reumatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Powodem jest brak wystarczającej liczby personelu.

/ Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu / Facebook

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Michał Nowakowski poinformował, że Oddział Pediatryczno-Reumatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu zostanie czasowo wstrzymany w okresie od 15 kwietnia do 10 maja. Powodem jest brak odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów niezbędnych do zachowania funkcjonowania oddziału. Brak wystarczającej liczby personelu nie dotyczy aspektów finansowych i ma związek z indywidualnymi sytuacjami m.in. absencji zdrowotnych - podkreślił rzecznik.

Jak dodał, pojedynczy pacjenci części pediatrycznej oddziału wymagający kontynuacji hospitalizacji będą mieli zapewnioną opiekę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, który posiada oddziały o profilu pediatrycznym.

Natomiast pacjenci części reumatologicznej oddziału ze względu na leczenie planowe oraz diagnostykę niewymagające hospitalizacji będą w tym tygodniu wypisani ze szpitala do domu. Dyrekcja szpitala dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie oddziału pediatryczno-reumatologicznego - zapewnił Nowakowski.

Od 8 kwietnia ze względu na liczną absencję ratowników medycznych w mocno ograniczonym zakresie działa Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Od 4 kwietnia SOR w ogóle nie przyjmował pacjentów, ponieważ 19 ratowników oczekujących podwyżek płac nie przedłużyło umów kontraktowych, a kolejnych 17 przedstawiło zwolnienia lekarskie.